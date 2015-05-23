polotsk-portal

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  • Праздник мужества и отваги
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    Праздник мужества и отваги

    Праздник мужества и отваги

    Есть такая профессия – людей спасать! 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий...


  • КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ
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    КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ

    КОЛЯДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-БОГАТЫРСКИ

    В этом году в деревне Богатырская решили справить Коляды нетрадиционно. Субботним староновогодним утром на площадке возле...


  • Открытие нового современного кафе в Новополоцке
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    Открытие нового современного кафе в Новополоцке

    Открытие нового современного кафе в

    В первые дни весны состоялось открытие нового нетрадиционного молодежного кафе "Клякса" в городе Новополоцк. По словам...


  • Чтобы служили достойно
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    Чтобы служили достойно

    Чтобы служили достойно

    В этом году мероприятия прошли на базе  полка радиоэлектронной борьбы.  Актовый зал едва вместил всех прибывших. Ведь...


  • Над Полоцком звучит Штраус
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    Над Полоцком звучит Штраус

    Над Полоцком звучит Штраус

    Над славным городом Полоцком, колыбелью  белорусской духовности и культуры, растворяясь в прохладе осеннего воздуха,...


  • 1 октября – День пожилого человека
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    1 октября – День пожилого человека

    1 октября – День пожилого человека

    Как продлить активное долголетие и сохранить гибкость не понаслышке знают пенсионерки-новополочанки, посещающие группу здоровья в...


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После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному
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После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному

После рабочего дня каждый из нас проводит

После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному. Кто-то спешит домой, чтобы в кругу семьи провести остаток вечера, обменяться новостями и отдохнуть. Кто-то совершает прогулку по городу, любуясь яркими огнями улиц, дыша осенней прохладой парков и скверов....

Четыре мушкетера
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Четыре мушкетера

Четыре мушкетера

Начались летние каникулы, и молодые парни решили все это дело отметить. Только вот способ выбрали не самый удачный. Собрались вместе, попросили незнакомого мужчину купить им пива. Распили удачно приобретенное спиртное и решили продолжить свой отдых. Внезапно этим...

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом
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Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды

Для сотрудников Новополоцкой ТЭЦ прошедший четверг ознаменован трагическими событиями. На предприятии произошла крупная авария, в результате которой мгновенно оборвалась жизнь  двух  человек....

Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке
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Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке

Смерть от колес: очередной инцидент в

1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть руль при встречном разъезде и со всего размаху...

Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену
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Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену

Новополочанин предстал перед судом

Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге. Причём эту семью нельзя назвать не благополучной. По нынешним меркам, это самая обычная среднестатистическая...

В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа
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В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа

В Новополоцке молодой мужчина выбросился

К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья.  36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий смысл жизни ещё после своего развода с женой, когда...

В Новополоцке произошло ночное ДТП - погибла 20-летняя девушка
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В Новополоцке произошло ночное ДТП - погибла 20-летняя девушка

В Новополоцке произошло ночное ДТП -

В Новополоцке произошло ночное ДТП со смертельным исходом в результате которого погибла управлявшая машиной, 20-летняя девушка. Серьезная ночная авто-авария в городе Новополоцк, случилась сегодняшней ночью при съезде с скоростного участка трассы к Нафтану. Произошло...

Милиция задержала преступников причастных к убийству жителя Полоцка
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Милиция задержала преступников причастных к убийству жителя Полоцка

Милиция задержала преступников причастных

Милиция задержала двух преступников причастных к убийству молодого жителя Полоцка. 29-летний полочанин исчез 23.05.2015г., на следующий день его мать заявила о пропаже сына в РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что поздно вечером 23.05.2015г. молодой человек был...

Жители Новополоцка привели детей в несуществующий садик
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Жители Новополоцка привели детей в несуществующий садик

Жители Новополоцка привели детей в

В Новополоцке "открыли" детский сад который в реальности не функционирует. По мнению пользователей социальных сетей, родителей маленьких ребятишек, буквально засыпавших своими сообщениями журналистов, детский сад открыт не для новополоцких детей, а лично для Натальи Ивановны...

Общество
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Новости спорта
  • «Динамо» снова чемпион
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    «Динамо» снова чемпион

    «Динамо» снова чемпион

    Изначально соперники сыграли между собой в группах, после чего первые две команды из каждой группы вышли в полуфиналы, в которых...


  • Спортивно - оздоровительный лагерь
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    Спортивно - оздоровительный лагерь

    Спортивно - оздоровительный лагерь

    «Дворец детей и молодежи г.Новополоцка» приглашает в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Изумрудный»....


  • «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем приятней победа!
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    «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем приятней победа!

    «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем

    Очередной матч чемпионата Беларуси по хоккею принёс новополочанам победу над «стальными волками» - 3:2. Всё начиналось ровно...


  • Возвращение Савинова
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    Возвращение Савинова

    Возвращение Савинова

    Из-за изменений в календаре турнира футболистам «Полоцкгаза» пришлось сыграть матч дома с аутсайдером турнира  «Динамо» из...


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14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

14 января 2017г. Богатырский СДК


10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

10 декабря хор Государственной


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ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


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