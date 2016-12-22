polotsk-portal

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Новости региона
  • Открытие нового современного кафе в Новополоцке
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    Открытие нового современного кафе в Новополоцке

    Открытие нового современного кафе в

    В первые дни весны состоялось открытие нового нетрадиционного молодежного кафе "Клякса" в городе Новополоцк. По словам...


  • Чтобы служили достойно
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    Чтобы служили достойно

    Чтобы служили достойно

    В этом году мероприятия прошли на базе  полка радиоэлектронной борьбы.  Актовый зал едва вместил всех прибывших. Ведь...


  • Над Полоцком звучит Штраус
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    Над Полоцком звучит Штраус

    Над Полоцком звучит Штраус

    Над славным городом Полоцком, колыбелью  белорусской духовности и культуры, растворяясь в прохладе осеннего воздуха,...


  • 1 октября – День пожилого человека
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    1 октября – День пожилого человека

    1 октября – День пожилого человека

    Как продлить активное долголетие и сохранить гибкость не понаслышке знают пенсионерки-новополочанки, посещающие группу здоровья в...


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После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному
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После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному

После рабочего дня каждый из нас проводит

После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному. Кто-то спешит домой, чтобы в кругу семьи провести остаток вечера, обменяться новостями и отдохнуть. Кто-то совершает прогулку по городу, любуясь яркими огнями улиц, дыша осенней прохладой парков и скверов....

Четыре мушкетера
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Четыре мушкетера

Четыре мушкетера

Начались летние каникулы, и молодые парни решили все это дело отметить. Только вот способ выбрали не самый удачный. Собрались вместе, попросили незнакомого мужчину купить им пива. Распили удачно приобретенное спиртное и решили продолжить свой отдых. Внезапно этим...

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом
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Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды

Для сотрудников Новополоцкой ТЭЦ прошедший четверг ознаменован трагическими событиями. На предприятии произошла крупная авария, в результате которой мгновенно оборвалась жизнь  двух  человек....

Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену
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Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену

Новополочанин предстал перед судом

Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге. Причём эту семью нельзя назвать не благополучной. По нынешним меркам, это самая обычная среднестатистическая...

В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа
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В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа

В Новополоцке молодой мужчина выбросился

К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья.  36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий смысл жизни ещё после своего развода с женой, когда...

За убийство и покушение на убийство 19 декабря начнётся суд над жителем Полоцкого района
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За убийство и покушение на убийство 19 декабря начнётся суд над жителем Полоцкого района

За убийство и покушение на убийство 19

В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13 ч.2 ст.139 УК, ч.1 ст.14 УК и п.п.1, 8, 16 ч.2...

В Новополоцке произошло ночное ДТП - погибла 20-летняя девушка
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В Новополоцке произошло ночное ДТП - погибла 20-летняя девушка

В Новополоцке произошло ночное ДТП -

В Новополоцке произошло ночное ДТП со смертельным исходом в результате которого погибла управлявшая машиной, 20-летняя девушка. Серьезная ночная авто-авария в городе Новополоцк, случилась сегодняшней ночью при съезде с скоростного участка трассы к Нафтану. Произошло...

Жители Новополоцка привели детей в несуществующий садик
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Жители Новополоцка привели детей в несуществующий садик

Жители Новополоцка привели детей в

В Новополоцке "открыли" детский сад который в реальности не функционирует. По мнению пользователей социальных сетей, родителей маленьких ребятишек, буквально засыпавших своими сообщениями журналистов, детский сад открыт не для новополоцких детей, а лично для Натальи Ивановны...

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом
5 5336
Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды смертельным исходом

Новополоцкая ТЭЦ: авария с дважды

Для сотрудников Новополоцкой ТЭЦ прошедший четверг ознаменован трагическими событиями. На предприятии произошла крупная авария, в результате которой мгновенно оборвалась жизнь  двух  человек....

Общество
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Новости спорта
  • «Динамо» снова чемпион
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    «Динамо» снова чемпион

    «Динамо» снова чемпион

    Изначально соперники сыграли между собой в группах, после чего первые две команды из каждой группы вышли в полуфиналы, в которых...


  • Спортивно - оздоровительный лагерь
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    Спортивно - оздоровительный лагерь

    Спортивно - оздоровительный лагерь

    «Дворец детей и молодежи г.Новополоцка» приглашает в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Изумрудный»....


  • «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем приятней победа!
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    «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем приятней победа!

    «Химик»-СКА: чем сильнее соперник, тем

    Очередной матч чемпионата Беларуси по хоккею принёс новополочанам победу над «стальными волками» - 3:2. Всё начиналось ровно...


  • Возвращение Савинова
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    Возвращение Савинова

    Возвращение Савинова

    Из-за изменений в календаре турнира футболистам «Полоцкгаза» пришлось сыграть матч дома с аутсайдером турнира  «Динамо» из...


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Разлом Сан-Андреас

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10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

10 декабря хор Государственной


27 ноября концерт шоу-группы

27 ноября концерт шоу-группы


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ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


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