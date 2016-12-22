polotsk-portal

Речь идёт о уголовному делу об обвинении должностных лиц завода «Полимир» ОАО «Нафтан» (Новополоцк) в нарушении правил охраны труда и служебном подлоге. Теперь, когда следствие закончено виновным не
Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге. Причём эту семью нельзя назвать
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого
Напомним, что в минувшую пятницу в Новополоцке состоялся выездной прием граждан по личным вопросам, который провел главный инспектор по Витебской области Александр Позняк. Проблем у новополчан
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому:
В ноябре 2016 года Комитет государственного контроля области провёл собственный независимый мониторинг, в ходе которого удалось выявить в Новополоцке несколько таких организаций-нарушителей. Теперь,
Президент компании ОАО «Российские железные дороги» сообщил, что рассматривается возможность увеличения скидки на транзит нефтепродуктов из Белоруссии в порты северо-запада РФ, тем самым лишая
Уже давно в нашем городе сложилась не простая ситуация с парковками автомобилей. Однако, после того, как улицы города замело снегом эта сложная проблема обострилась ещё больше. Автолюбители часто
После недельного перерыва новополоцкие хоккеисты возобновили игры в Экстралиге. Последний матч обернулся для новополчан поражением, и все с замиранием сердца ждали как же дальше поведёт себя команда
Стало известно о нововведении от «Энергонадзора». Дабы исключить нерациональное использование тепловой энергии в зданиях жилищного фонда, «Энергонадзор» требует отключать отопление в подъездах домов
С течением времени, любители легкой наживи стараются максимально подстраиваться под новые условия и всегда в активном поиске новых методов краж и проникновения. Вот и одна молодая девушка в
Проверку провело Управление Следственного комитета по Витебской области. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказано. Расследование по этому продолжалось целый год, так как трагедия
Такой вывод можно сделать судя из того, как город поощряет активную и талантливую молодёжь. Одним из демонстраций этого является Городской молодежный форум "Время настоящее", который пройдет 9
Обычно, в преддверии Нового Года все и всё вокруг заражается настроением праздника. Вот только замечено, что из-за многих забот и проблем далеко немногие в последнее время могут похвастаться
В этому году прибыль ОАО "Нафтан" значительно снизилась, что пагубно сказывается и на работниках предприятия. Сотрудники могут остаться без 13-й зарплаты и праздничных выплат к новогодним праздникам.
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка,
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии
Новополоцкий хоккейный клуб "Химик-СКА" три игры подряд в экстралиге шёл настойчиво и уверенно к победе. Казалось, ребята уже набрали отличный темп, однако "Химик" снова вспомнил свои былые "подвиги"
Напомним, что ещё в последние дни 2015 года Дворец водного спорта передан от ОАО «Нафтан» городу. И к сожалению с осени 2015 года не работал самый главный объект учреждения - бассейн, так как
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Всемирный день без автомобиля (по–английски это звучит так «World Day Without Car») каждый год проходит 22 сентября, об...
По вкусу пришлась прогулка по просторам «Молочного раздолья» Марианне Щеткиной, министру труда и...
Речь идёт о уголовному делу об обвинении должностных лиц завода «Полимир» ОАО «Нафтан» (Новополоцк) в нарушении правил охраны...
Напомним, что в минувшую пятницу в Новополоцке состоялся выездной прием граждан по личным вопросам, который провел главный...
В первые дни весны состоялось открытие нового нетрадиционного молодежного кафе "Клякса" в городе Новополоцк. По словам...
В этом году мероприятия прошли на базе полка радиоэлектронной борьбы. Актовый зал едва вместил всех прибывших. Ведь...
Над славным городом Полоцком, колыбелью белорусской духовности и культуры, растворяясь в прохладе осеннего воздуха,...
Как продлить активное долголетие и сохранить гибкость не понаслышке знают пенсионерки-новополочанки, посещающие группу здоровья в...
В ноябре 2016 года Комитет государственного контроля области провёл собственный независимый мониторинг, в ходе которого удалось...
Президент компании ОАО «Российские железные дороги» сообщил, что рассматривается возможность увеличения скидки на транзит...
Жители Полоцка и Новополоцка, вместе со всеми жителями Беларуси 20 марта 2015 года, станут свидетелями крупнейшего за последние...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных...
После рабочего дня каждый из нас проводит время по-разному. Кто-то спешит домой, чтобы в кругу семьи провести остаток вечера, обменяться новостями и отдохнуть. Кто-то совершает прогулку по городу, любуясь яркими огнями улиц, дыша осенней прохладой парков и скверов....
Начались летние каникулы, и молодые парни решили все это дело отметить. Только вот способ выбрали не самый удачный. Собрались вместе, попросили незнакомого мужчину купить им пива. Распили удачно приобретенное спиртное и решили продолжить свой отдых. Внезапно этим...
Для сотрудников Новополоцкой ТЭЦ прошедший четверг ознаменован трагическими событиями. На предприятии произошла крупная авария, в результате которой мгновенно оборвалась жизнь двух человек....
Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге. Причём эту семью нельзя назвать не благополучной. По нынешним меркам, это самая обычная среднестатистическая...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий смысл жизни ещё после своего развода с женой, когда...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13 ч.2 ст.139 УК, ч.1 ст.14 УК и п.п.1, 8, 16 ч.2...
В Новополоцке произошло ночное ДТП со смертельным исходом в результате которого погибла управлявшая машиной, 20-летняя девушка. Серьезная ночная авто-авария в городе Новополоцк, случилась сегодняшней ночью при съезде с скоростного участка трассы к Нафтану. Произошло...
В Новополоцке "открыли" детский сад который в реальности не функционирует. По мнению пользователей социальных сетей, родителей маленьких ребятишек, буквально засыпавших своими сообщениями журналистов, детский сад открыт не для новополоцких детей, а лично для Натальи Ивановны...
Для сотрудников Новополоцкой ТЭЦ прошедший четверг ознаменован трагическими событиями. На предприятии произошла крупная авария, в результате которой мгновенно оборвалась жизнь двух человек....
И снова «химики» радуют. Чемпионат страны принёс команде Андрея Коробова очередную, пятую победу. Как-то неравнодушна...
«Нафтан» (Новополоцк) – БАТЭ (Борисов) - 2:2 (0:1, 2:1) Футбол. Беларусбанк — чемпионат Беларуси. Новополоцк....
Новополоцкий хоккейный клуб "Химик-СКА" три игры подряд в экстралиге шёл настойчиво и уверенно к победе. Казалось, ребята уже...
Похоже, наши хоккеисты наконец то взялись за ум и начали побеждать. Напомним, что 19 матчей подряд в экстралиге чемпионата...
Изначально соперники сыграли между собой в группах, после чего первые две команды из каждой группы вышли в полуфиналы, в которых...
«Дворец детей и молодежи г.Новополоцка» приглашает в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Изумрудный»....
Очередной матч чемпионата Беларуси по хоккею принёс новополочанам победу над «стальными волками» - 3:2. Всё начиналось ровно...
Из-за изменений в календаре турнира футболистам «Полоцкгаза» пришлось сыграть матч дома с аутсайдером турнира «Динамо» из...
Похоже, череда многократных поражений для новополоцкого хоккейного клуба "Химик-СКА" наконец-то закончилась. Ещё в прошлом, 20-м...
Матч 28-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года состоялся 5 ноября в Минске между командами "Нафтан" -...
Сборная Беларуси, наполовину составленная из новополоцких воднолыжников, выиграла прошедший в Мелице (Чехия) чемпионат Европы по...
В Полоцке прошел Международный волейбольный турнир среди любительских команд. Участниками состязаний стали белорусские,...
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