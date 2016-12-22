polotsk-portal

К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий смысл жизни ещё после своего развода с женой, когда...