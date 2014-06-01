Владелец нескольких ТЦ в Минске задержан за неуплату налогов на 10 млн руб





Отмечается, что учредитель и руководитель ООО распределял выручку от сдачи помещений в аренду между 16 структурами. За период уклонения от уплаты налогов - с января 2019 г по март 2021 г - владелец вышеупомянутого ООО не уплатил налогов на сумму более 9,8 млн руб.



Подозреваемый задержан, его имущество арестовано, а в отношении его самого возбуждено уголовное дело. КГК не называется имя бизнесмена, однако ряд СМИ предполагает, что речь идет о Виталии Синицком - владельце бизнес-центров "Волна","Анкор", ТЦ "Трюм" и др.



Фото: nn.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Комитет Госконтроля Беларуси задержал владельца нескольких ТЦ в Минске за неуплату налогов на сумму 10 млн руб.Отмечается, что учредитель и руководитель ООО распределял выручку от сдачи помещений в аренду между 16 структурами. За период уклонения от уплаты налогов - с января 2019 г по март 2021 г - владелец вышеупомянутого ООО не уплатил налогов на сумму более 9,8 млн руб.Подозреваемый задержан, его имущество арестовано, а в отношении его самого возбуждено уголовное дело. КГК не называется имя бизнесмена, однако ряд СМИ предполагает, что речь идет о Виталии Синицком - владельце бизнес-центров "Волна","Анкор", ТЦ "Трюм" и др.Фото: nn.by