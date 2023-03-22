Лукашенко поздравил с 30-летием Витебскую таможню

«Убежден, вы и впредь будете с честью и достоинством служить стране и народу, защищая суверенитет и независимость Беларуси, своевременно и адекватно отвечая на постоянно возникающие новые риски и угрозы...», -

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Сегодня, 22 марта, Александр Лукашенко направил поздравления Витебской таможне с 30-летием со дня ее образования. Особые поздравления были адресованы ветеранам таможни.Он поблагодарил сотрудников за работу в условиях нарастающего внешнего давления, пожелал мирного неба, здоровья и новых достижений.подчеркнул он в своем поздравлении.