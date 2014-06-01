Около 50 000 абитуриентов станут студентами в 2023 году. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.
"У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому примерно 50 000 студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в текущем году.
Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - добавил представитель ведомства.