Около 50 000 абитуриентов станут студентами в 2023 году

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Околов 2023 году. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович."У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому примерно 50 000 студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в текущем году.Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - добавил представитель ведомства.