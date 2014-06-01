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      • Около 50 000 абитуриентов станут студентами в 2023 году

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:35
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      Около 50 000 абитуриентов станут студентами в 2023 году. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

      "У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому примерно 50 000 студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в текущем году.

      Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - добавил представитель ведомства.
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