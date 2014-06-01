Сегодня, 5 октября, в ДТП под Витебском погиб зампред правительства Ивановской области РФ Сергей Коробкин.
По предварительным данным, авария произошла в Шумилинском районе Витебской области - на границе Латвии. Автомобиль «Mitsubishi Outlander», в котором находился Коробкин, вылетел на встречную полосу, врезался в грузовик и перевернулся.Как сообщается, за рулем автомобиля был сам Коробкин.
В результате ДТП он получил тяжелые травмы, был доставлен в местную больницу, где и скончался. Причины ДТП и остальные подробности выясняет ГАИ.