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      • Белавиа изменила условия провоза некоторого багажа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 1-03-2023, 11:56
      (голосов: 1)
      Авиакомпания Белавиа ввела дополнительный сбор за провоз некоторого багажа. 

      Так, повышается стоимость провоза спортивного снаряжения. С1 марта сумма дополнительный сбор за провоз снаряжения "PROMO" и "LIGHT" составит 50 евро; "SMART" - 25 евро; "FLEX" и "BUSINESS" - плата не взимается.

      Остальное снаряжение будет провозиться с дополнительным сбором в размере 50 евро за каждый комплект всех тарифных брендов. При этом ,вес одного комплекта не может превышать 23 кг, а габариты в сумме трех измерений не должны быть больше 210 см.
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