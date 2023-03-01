Белавиа изменила условия провоза некоторого багажа

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Авиакомпания Белавиа ввела дополнительный сбор за провоз некоторого багажа.Так, повышается стоимость провоза спортивного снаряжения. С1 марта сумма дополнительный сбор за провоз снаряжения "PROMO" и "LIGHT" составит 50 евро; "SMART" - 25 евро; "FLEX" и "BUSINESS" - плата не взимается.Остальное снаряжение будет провозиться с дополнительным сбором в размере 50 евро за каждый комплект всех тарифных брендов. При этом ,вес одного комплекта не может превышать 23 кг, а габариты в сумме трех измерений не должны быть больше 210 см.