Мезенцев: Беларусь и Россия формируют единый фундамент технологической независимости

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Беларусь и Россия формируют. Об этом сегодня, 15 января, заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ)."Президенты ставят задачу по обеспечению импортозамещения для того, чтобы сформировать единый фундамент технологической независимости. Это хороший задел, и мы видим, что шаг за шагом нам удается все больше...Что касается сферы космоса, здесь огромная отдача для реального сектора экономики, народного хозяйства, аграриев, обороны. Новый совместный космический аппарат, над созданием которого уже работают стороны, будет обеспечивать уникальные характеристики дистанционного зондирования Земли. Совсем недавно Александр Лукашенко был в центре подготовки космонавтов, встречался с кандидатами на полет. Это подтверждение того, что промышленный и научный потенциал Беларуси позволяет ей сегодня причислять себя к клубу космических держав", - сказал Дмитрий Мезенцев.Говоря о системе здравоохранения, он сообщил, что через 2 - 3 года реальная терапевтическая вакцина против туберкулеза будет представлена медицинской профессиональной общественности."Также ведутся исследования по так называемому трансдермальному методу доставки медицинских препаратов и лекарств. Это то новое, что сегодня востребовано медициной для здоровья миллионов людей...Кроме того, мы поддерживаем автомобилестроение. По-особому видим задачи по обеспечению безопасности СГ. Неслучайно из тех 4 программ, которые будут реализовываться с этого года, 3 посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке совершенствования инфраструктуры совместной группировки СГ", - пояснил Госсекретарь.Он затронул и тему создания медиахолдинга СГ."В скором времени на предстоящем заседании Высшего госсовета будет утверждена концепция информационной безопасности СГ, где будут определены способы защиты гражданина, общества и государства от тех информационных атак и негативного давления, которое мы испытываем. Вне зависимости от формы подачи новостей в наших странах, у нас должен быть фундамент информационной работы ради миллионов белорусов и россиян, чтобы мы показывали и доказывали нашу сплоченность, наши результаты, не боясь рассказывать и о наших спорах. И самое главное, как сказал Президент, это должна быть самостоятельная структура, а также включенность профессионального труда командной работы российских и белорусских журналистов, специалистов, режиссеров", - заключил Мезенцев.