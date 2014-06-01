Три учения ОДКБ пройдут в Беларуси в этом году

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В Беларуси в этом году пройдут. Об этом рассказал первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности."В этом году нам выпала честь возглавитьи председательствовать в ней. Это знаковое событие, учитывая, что председательство будет проходить под девизом "От солидарности и сотрудничества к миру и безопасности". А в свете того, что 2023 год объявлен Президентом Годом мира и созидания, это выстраивает четкий курс нашей внутренней и внешней политики. Потому для нас это важное решение и важная роль, которая отводится республике в организации.Мы определили для себя ряд приоритетов. В их числе - сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Второй немаловажный приоритет - развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос, сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия.Еще одно направление - повышение престижа ОДКБ, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими государствами.Все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки. В частности, предусматривается проведение в Минске международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне глав МИД, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР.По военной линии: из 4 учений, которые ежегодно проводит организация, 3 планируется провести на территории Беларуси. Это учение "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учение "Поиск" разведывательных подразделений и учение "Эшелон" - тыловых.Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре. Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей, ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. На этом сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства", - заявил Павел Муравейко.