Минск намерен договориться с Москвой о рефинансировании долга

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Официальный Минск хочет, так как выйти на западный рынок заимствований из-за санкций не получится, предварительные договоренности на уровне Президентов есть, предстоит их формализовать. Об этом сообщил глава Минфина республики."Момент, с которым нужно определяться (в переговорах с РФ) в начале-конце года, - это рефинансирование наших долгов, взаимоотношения с нашими долговыми партнерами. Традиционно у нас свыше 70% - это коллеги из РФ. Поэтому необходимо с ними обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на рынок Европы и осуществлять заимствования там у нас не получится", - сказал Юрий Селиверстов.Ппо его словам, невозможность выхода в этом году на западный рынок заимствований не особо пугает Минск."Нас это не сильно по большому счету и пугает, потому что мы все время это делали на российском рынке. Но договориться, как мы это будем делать с коллегами из РФ, как раз сейчас и нужно. Общие наработки уже есть… сейчас предстоит техническая работа – оформить договоренности, которые главы государств уже обсудили и приняли решения", - добавил министр.