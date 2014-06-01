Джоковича все-таки депортируют из Австралии

«Я крайне разочарован решением суда, отклонившего заявление о пересмотре решения министра аннулировать мою визу, и это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Открытом чемпионате Австралии».

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Новаку Джоковичу все же придется в ближайшее время покинуть Австралию. Федеральный суд Австралии отклонил его апелляцию на решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.В соответствии с решением суда теннисист должен в ближайшее время покинуть Австралию. Кроме того, в течение 3-х лет он не сможет обращаться за австралийской визой.Спортсмен, комментируя решение суда, заявил, что он разочарован, но не будет его оспаривать.Касательно дальнейших планов он отметил, что планирует отдохнуть с семьей.