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      • Джоковича все-таки депортируют из Австралии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Новости спорта Дата публикации: Сегодня, 13:09
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      Новаку Джоковичу все же придется в ближайшее время покинуть Австралию. Федеральный суд Австралии отклонил его апелляцию на решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

      В соответствии с решением суда теннисист должен в ближайшее время покинуть Австралию. Кроме того, в течение 3-х лет он не сможет обращаться за австралийской визой.

      Спортсмен, комментируя решение суда, заявил, что он разочарован, но не будет его оспаривать. 

      «Я крайне разочарован решением суда, отклонившего заявление о пересмотре решения министра аннулировать мою визу, и это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Открытом чемпионате Австралии».


      Касательно дальнейших планов он отметил, что планирует отдохнуть с семьей.
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