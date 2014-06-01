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      • Генпрокуратура возбудила уголовное дело против россиянина за оскорбление замгенпрокурора

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество / Происшествия Дата публикации: Сегодня, 12:07
      (голосов: 0)
      Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против гражданина РФ за оскорбление замгенпрокурора. Уголовное дело возбуждено по ст 369 УК РБ (оскорбление должностного лица).

      Как сообщили в ведомстве, россиянин 1980 года рождения в одном из телеграм-каналов написал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генпрокурора Беларуси. Мужчина высказался касательно выполнения замгенпрокурора служебных обязанностей. Имя виновника не раскрывается, также неизвестно, где именно он сейчас находится: на территории РФ или в Беларуси.

      фото: Luis Villasmil / Unsplash.com
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