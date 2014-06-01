Генпрокуратура возбудила уголовное дело против россиянина за оскорбление замгенпрокурора

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против гражданина РФ за оскорбление замгенпрокурора. Уголовное дело возбуждено по ст 369 УК РБ (оскорбление должностного лица).
Как сообщили в ведомстве, россиянин 1980 года рождения в одном из телеграм-каналов написал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генпрокурора Беларуси. Мужчина высказался касательно выполнения замгенпрокурора служебных обязанностей. Имя виновника не раскрывается, также неизвестно, где именно он сейчас находится: на территории РФ или в Беларуси.