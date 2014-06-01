Газпромбанк на принял от Германии и Австрии оплату за газ





Речь идет о некоторых апрельских и майских платежах. Как отмечает



Отмечается, что оплата не была принята даже не смотря на то, что компания оплачивала в российских рублях. На данный момент ведутся переговоры касательно оплаты. Кратко и по делу в Telegram Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Российский Газпромбанк отказался принимать оплату за газ от Германии и Австрии.Речь идет о некоторых апрельских и майских платежах. Как отмечает freesmi , ссылаясь на агенство Bloomberg, оплата поступала от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd, которую ранее у России "забрало" немецкое Федеральное сетевое агенство и перевело на временное управление.Отмечается, что оплата не была принята даже не смотря на то, что компания оплачивала в российских рублях. На данный момент ведутся переговоры касательно оплаты.