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      • Газпромбанк на принял от Германии и Австрии оплату за газ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:40
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      Российский Газпромбанк отказался принимать оплату за газ от Германии и Австрии. 

      Речь идет о некоторых апрельских и майских платежах. Как отмечает freesmi, ссылаясь на агенство Bloomberg, оплата поступала от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd, которую ранее у России "забрало" немецкое Федеральное сетевое агенство и перевело на временное управление. 

      Отмечается, что оплата не была принята даже не смотря на то, что компания оплачивала в российских рублях. На данный момент ведутся переговоры касательно оплаты.
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