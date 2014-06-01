Совбез Беларуси сообщил о запланированных учениях территориальной обороны

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В первом квартале 2023 года запланировано проведение. Об этом сегодня, 15 января, заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики."Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года. Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны.Подразделения теробороны в Беларуси не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину.Поэтому учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись… Эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут", - пояснил Павел Муравейко.