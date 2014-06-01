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      • В Беларуси меняются правила выдачи молока за вредность

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:28
      (голосов: 27)
      Совмин Беларуси скорректировал правила бесплатной выдачи молока работникам, чья деятельность связана с вредными веществами. 

      Так, расширен перечень продуктов, которые могут выдавать вместо молока. Также скорректированы нормы их бесплатной выдачи.Помимо молока в список включены кисломолочные продукты жирностью до 3,5% (кефир, простокваша и др.) и йогурты жирностью до 2,5% без добавок. Кроме того, могут выдавать творог и сыр жирностью 9 и 24%. 

      Норма жидких продуктов за вредность - 0,5 л, творога - 100 г, сыра - 60 г.
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