В Беларуси меняются правила выдачи молока за вредность

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Совмин Беларуси скорректировал правила бесплатной выдачи молока работникам, чья деятельность связана с вредными веществами.Так, расширен перечень продуктов, которые могут выдавать вместо молока. Также скорректированы нормы их бесплатной выдачи.Помимо молока в список включены кисломолочные продукты жирностью до 3,5% (кефир, простокваша и др.) и йогурты жирностью до 2,5% без добавок. Кроме того, могут выдавать творог и сыр жирностью 9 и 24%.Норма жидких продуктов за вредность - 0,5 л, творога - 100 г, сыра - 60 г.