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      • Лукашенко о беспорядках в Беларуси: "Налицо желание убрать конкурента"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:32
      (голосов: 0)
      Президент Беларуси в ходе сегодняшней встречи с журналистами прокомментировал ситуацию с беспорядками в стране. Так, по его мнению, основной движущей силой этих беспорядков является внешнее вмешательство, направленное на то, чтобы убрать конкурентов:

      «Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», -


      заявил президент.

      Напомним, что сегодня Лукашенко 4 часа отвечал на вопросы местных и иностранных журналистов. 

      Фото: pravda.com.ua
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