Лукашенко о беспорядках в Беларуси: "Налицо желание убрать конкурента"

«Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», -







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