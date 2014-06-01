Лукашенко о беспорядках в Беларуси: "Налицо желание убрать конкурента"

Президент Беларуси в ходе сегодняшней встречи с журналистами прокомментировал ситуацию с беспорядками в стране. Так, по его мнению, основной движущей силой этих беспорядков является внешнее вмешательство, направленное на то, чтобы убрать конкурентов:
«Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», -
заявил президент.
Напомним, что сегодня Лукашенко 4 часа отвечал на вопросы местных и иностранных журналистов.