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      • Лукашенко 4 часа отвечал на вопросы журналистов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:08
      (голосов: 0)
      Сегодня, 13 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко отвечал на вопросы местных и иностранных журналистов. Как сообщает FreeSMI, президент 4 часа отвечал на вопросы журналистов. Больше всего времени ушло на обсуждении нестихающих протестов в стране. Этой теме Лукашенко посвятил 36 минут.

      Кроме того, президент ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом; возможности передачи власти и разговора с оппозицией; смерти Романа Бондаренко; будущем страны; геополитической ситуации в мире и многие другие.

      Фото: russian.rt.com
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