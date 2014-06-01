Лукашенко 4 часа отвечал на вопросы журналистов

Сегодня, 13 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко отвечал на вопросы местных и иностранных журналистов. Как сообщает FreeSMI, президент 4 часа отвечал на вопросы журналистов. Больше всего времени ушло на обсуждении нестихающих протестов в стране. Этой теме Лукашенко посвятил 36 минут.
Кроме того, президент ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом; возможности передачи власти и разговора с оппозицией; смерти Романа Бондаренко; будущем страны; геополитической ситуации в мире и многие другие.