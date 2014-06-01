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      • На дзержинской трассе образовалась пробка из-за смертельного ДТП

      Мы в Гугл+ Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 16:54
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      2 декабря около 7 утра на 24-м километре автодороги Р-1 Минск-Дзержинск произошло смертельное ДТП.

      Водитель легкового автомобиля сбил мужчину, перебегавшего магистраль в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.

      «Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехало еще четыре автомобиля»,
      - сообщает МВД.

      Ранее погибший не раз нарушал правила дорожного движения в качестве пешехода, за что привлекался к административной ответственности.

      Фото: aif.by
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