На дзержинской трассе образовалась пробка из-за смертельного ДТП

2 декабря около 7 утра на 24-м километре автодороги Р-1 Минск-Дзержинск произошло смертельное ДТП.
Водитель легкового автомобиля сбил мужчину, перебегавшего магистраль в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.
«Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехало еще четыре автомобиля»,
- сообщает МВД.
Ранее погибший не раз нарушал правила дорожного движения в качестве пешехода, за что привлекался к административной ответственности.