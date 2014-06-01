На дзержинской трассе образовалась пробка из-за смертельного ДТП

«Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехало еще четыре автомобиля»,







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