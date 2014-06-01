В Латвии на год запретили выдавать ВНЖ гражданам России и Беларуси

Сегодня, 7 апреля, парламент Латвии единогласно утвердил поправки к закону "Об эмиграции", которые предусматривают введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

В конце прошлого месяца агентство LETA передавало, что комиссия сейма Латвии поддержала введение до указанной даты запрета на выдачу видов на жительство гражданам двух стран.

Отметим, поправки в иммиграционный закон внесли в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. При этом за законопроект проголосовали 80 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Вместе с тем, предусмотрен список исключений, при которых могут быть выданы первичные виды на жительство: они касаются, в частности, трудоустройства, учебы и семейных обстоятельств.

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