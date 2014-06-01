  • » » Лукашенко предлагает Китаю усилить сотрудничество на фоне санкций

      • Лукашенко предлагает Китаю усилить сотрудничество на фоне санкций

      Мы в Гугл+ Раздел: Политика Дата публикации: Сегодня, 11:42
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      На встрече с Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном Александр Лукашенко предложил наметить дополнительные пути сотрудничества с КНР с учётом ситуации в регионе и санкций.

      "При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против РФ и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял", - сказал Президент.

      Он также отметил, что Беларуси и КНР нужно выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух государств.

      "Это наша цель. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел бы поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства, председателя КНР для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции в столь непростое время", - заключил белорусский лидер.
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