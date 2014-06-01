Покраска двери - цвет вдохновения

Вы когда-нибудь думали о покраске двери? Это элемент декора, на который мы обычно не обращаем особого внимания, но двери, окрашенные в характерный цвет или украшенные оригинальными украшениями, действительно меняют интерьер! Познакомьтесь с нашими вдохновляющими цветами, которые заставят вас добавить покраску дверей в свой список ремонтных работ!

Яркие цвета

Яркий, энергичный цвет на двери – редкий и довольно эксцентричный выбор. Большинство людей выбирают более приглушенные, неброские оттенки — а жаль! Покраска двери в смелый, выразительный цвет делает ее стильным и чрезвычайно оригинальным элементом интерьера! Какие цвета будут работать лучше всего? Те, что из палитры шаблонов!

Солнечно-желтый - какой бодрящий оттенок! Это наполняет вас оптимизмом и мотивацией к действию. Двери, окрашенные в этот цвет, прекрасно впишутся в интерьер, оформленный в стиле хиппи 70-х годов, в котором преобладают смелые цвета и сила положительной энергии!

Ленбоки гранат - элегантно и вовремя! Отличный вариант, когда нам нужно добавить сильный, но не слишком подавляющий цвет в нашу аранжировку. Это идеальное дополнение интерьера в морской атмосфере.

Светло-фиолетовый - окрашенные в этот цвет двери так и просятся, чтобы их обвесили характерной желтой рамкой! При виде их сразу хочется пить кофе из огромной чашки... Любители поп-культуры быстро увлекутся ностальгией прямо со стеклянного экрана 90-х.

Пастели

Покраска двери не исключает использования более мягких цветов, например, пастельных. Их тонкий оттенок подчеркнет элегантный характер интерьера и добавит нотку волшебства. Окрашенные таким образом двери будут красиво смотреться в детской комнате, прованской спальне или гостиной в английском стиле. Впрочем, цветовых вариантов здесь предостаточно — от нежно-бежевого, через ломаные белые до зелени и синевы. Все зависит от ваших цветовых предпочтений!

Креативная покраска

Мы также можем относиться к росписи дверей как к художественному вызову! Затем берем меньшие, более точные кисти и создаем на деревянной поверхности декоративные узоры. Для поклонников минимализма достаточно одной идеально прямой линии — скромного украшения, дающего фантастический эффект!

Любителям нестандартных решений наверняка придутся по вкусу раскрашивание дверей цветными кляксами или собственные рисунки. С другой стороны, в детской комнате можно воспроизвести характерные цветы, стоявшие на двери, которые были особенно важны для некоего синего монстра...

Какую краску выбрать для покраски двери?

Теперь, когда мы решили покрасить дверь, остался вопрос: какую краску выбрать? Ответ прост – долговечны и надежны, быстросохнущеи полуматовые акриловые эмали для дерева и металла. Её можно использовать в помещении и на открытом воздухе. Эмаль доступна в широкой цветовой гамме.

Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям, погодным условиям, высоким температурам, а также к стиркам и моющим средствам. Обеспечивает очень хорошую укрывистость, со временем покрытие не желтеет и не теряет блеска. Продукт безвреден для здоровья и окружающей среды и рекомендован обществом аллергологов.

Покраска двери может быть настоящим развлечением! Все, что вам нужно, это немного фантазии и качественное изделие, чтобы превратить дверь в уникальный элемент декора.

Статья написана в сотрудничестве с сервисом установки дверей 1AE.by

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