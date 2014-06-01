Людям свойственно устанавливать приоритеты. И это касается решительно всех направлений. Устанавливаются они и при выборе магазина, что бесспорно оправдано, поскольку «безликих» торговых точек не бывает. Да, у каждого магазина есть своя особенность, выделяющая заведение на фоне остальных. У торговой сети «Виталюр» таких особенностей несколько. Речь идёт о положительных особенностях, сделавших «Виталюр» не только популярной, но и востребованной.

Выгодные покупки в магазинах «Виталюр»

Ассортимент в магазине подобран таким образом, что нет необходимости посещать разные заведения. Помимо продуктов здесь можно приобрести бытовую технику и любые товары для дома. Но не в этом суть. Покупки в магазинах «Виталюра» — вещь выгодная. И вот почему:

в ассортименте преимущественно качественная продукция, что нельзя назвать маловажным фактором;

благодаря хорошему товарообороту, продукция постоянно обновляется, то есть продукты на прилавках всегда свежие — молоко, сыр, мясо;

скидки — существенные, порой они достигают 50%;

— существенные, порой они достигают 50%; акции — регулярные;

— регулярные; дисконт — реальный.

Теперь об этом же, но более подробно. Персональная карта магазина обеспечивает дисконт. Момент интересный, поскольку карта работает. Даже при нерегулярных покупках на ней копятся балы, которыми позже можно расплатиться. Если добавить к этому скидки текущего дня, покупка обойдётся совсем дёшево. А это сейчас значимый фактор. Очень популярна в магазине акция «2 товара по цене 1», которая действительно позволяет купить качественный продукт любой категории вдвое дешевле. Экономия выходит не маленькой. Владельцам сетевого магазина удалось создать такой формат, который действительно удобен и выгоден жителям региональных городов. Польза получается обоюдной. Ещё момент — «Виталюр» поддерживает хорошие традиции.

Чёрная пятница

Перекочевавший некогда из-за моря «пятничный день», удачно прижился в нашей стране и, в том числе, в магазине «Виталюр». Чёрная пятница — праздник для покупателей. Эдакий фейерверк, поскольку взгляд теряется среди пестрящих скидками ценников. День этот однозначно можно назвать одним из самых удачных, поскольку «чёрная пятница» выпадает в преддверии новогодних праздников, то есть — в конце ноября. Распродажа длится неделю и даже больше. Заранее об этом не узнаешь, но уже скоро будет опубликован график на этот год. В этот день цены снижены практически на всё. А поскольку как раз в этот период в магазине появляются новогодние украшения, это отличная возможность закупиться всем необходимым к празднику.

Поэтому неудивительно, что в Беларуси очень любят «Виталюр» с его приятными сюрпризами и регулярными скидками, и когда намереваются посетить магазин, составляют солидные списки покупок.

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