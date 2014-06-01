Не пропустите главное событие этого сентября!

В конце сентября пройдет кинофестиваль «Капля»! Это знаковое событие для поклонников хорроров, саспенса и триллеров! В программе интересные русские и зарубежные полнометражные и короткометражные фильмы. Здесь есть как классические триллеры, так и слэшеры.

Чтобы попасть на фестиваль, достаточно просто заранее приобрести билеты! Цены – от 300 до 500 руб., а абонемент обойдется вам в 1000 руб. Он откроется небольшой церемонией с показом доументального фильма, посвященного актеру – Андрею Дударенко.

На второй день вы увидите как документальное кино («Свадьба 93»), так и триллеры и фантастику («Возмездие», «Король вампиров»).

На третий день вы сможете увидеть турецкие хорроры, которые пропитаны восточным колоритом и качественным саспенсом. Например, будет представлен фильм «Суровый 4».

На четвертый день будут показаны триллеры и хорроры из России, Испании, Беларуси и США.

Конечно же, в каждый из дней фестиваля будет также представлен короткометражный блок. Он состоит из небольших работ авторов на определенные тематики. Например» «Игра разума», «Сумасшествие» или «Нет выхода». В них герои сталкиваются с необъяснимыми явлениями или, еще хуже, людьми, которые им желают зла. Их задача заключается в том, чтобы выбраться из капкана страха, чтобы спастись.

24 сентября состоится мастер-класс с настоящими метрами кинематографа. Ее также вы можете посетить, просто заранее приобретя билет. Цена – 2000 руб.

На мастер-классе вы познакомитесь с мировыми известностями кинематографа. Например, там будет присутствовать звезда «Имитатора» - Уилльям МакНамара. Он сыграл также Монтгомери Клифта и воплотил множество других небезынтересных персонажей. Или Хидео Кимура, которого вы наверняка видели в знаменитом фильме «Игра» с Майклом Дугласом.

Завершит фестиваль яркая церемония награждения, которая пройдет 25 сентября. Там также будут присутствовать звезды зарубежного и отечественного кино, а те, кто не смог приехать, записали свои видеообращения, которые будут показаны во время церемонии.

На церемонии будет представлена шоу-программа с участием звезд шоу-бизнеса, а также детей, выступавших на различных телевезионных шоу. Обещаем, вам точно понравится!

Хотите узнать больше о кинофестивале «Капля»? Тогда переходите на сайт: http://horrorpremia.ru/. Там есть расписание всех кинопоказов, а также возможность заказать билеты онлайн.

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