Как составить ТЗ для программиста

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Техническое задание в сфере копирайтинга – это текстовый документ, координирующий отношения заказчика, seo-специалиста и копирайтера. В нем прописываются цель, задачи, требования клиента по созданию seo-текста. Чтобы получился качественный, интересный, оптимизированный контент, клиенту необходимо ясно понимать, что он хочет получить в результате. На основе этих параметров seo-специалист в команде с копирайтером составляют техническое задание и приступают к работе.
Важно создать ТЗ, которое станет фундаментом при написании контента, закрывающего потребности пользователя и понятного поисковой системе, ранжирующей контент. Статья, созданная на основе качественного ТЗ, обладает преимуществами:
Без технического задания есть риск получить не тот результат, который вы ожидали от специалиста. Чтобы не отправлять текст по 5-6 раз на доработку, получить хороший, оптимизированный, уникальный, интересный, соответствующий вашей целевой аудитории контент, необходимо создать техзадание.
ТЗ на написание текста не создается интуитивно. Есть правила, параметры, по которым оно составляется.
Как правило, объем, требования показателей и сроки устанавливает не сео-специалист, а сам заказчик.
Мы профессиональная команда копирайтеров и сео-специалистов, работающих в сфере SEO около одного года. Более 200 клиентов обратились к нам за это время и остались довольными, получив результат нашей работы. Чтобы ваш сайт эффективно ранжировался в поиске, попадал в ТОП, а контент привлекал пользователей, потенциальных клиентов, мы непрерывно развиваемся, обучаемся новому. Чтобы заказать написание seo-текста с грамотно составленным ТЗ, нажмите на кнопку «заказать звонок» или напишите нам в мессенджеры.