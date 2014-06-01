Как составить ТЗ для программиста

Техническое задание в сфере копирайтинга – это текстовый документ, координирующий отношения заказчика, seo-специалиста и копирайтера. В нем прописываются цель, задачи, требования клиента по созданию seo-текста. Чтобы получился качественный, интересный, оптимизированный контент, клиенту необходимо ясно понимать, что он хочет получить в результате. На основе этих параметров seo-специалист в команде с копирайтером составляют техническое задание и приступают к работе.

Преимущества составления ТЗ

Важно создать ТЗ, которое станет фундаментом при написании контента, закрывающего потребности пользователя и понятного поисковой системе, ранжирующей контент. Статья, созданная на основе качественного ТЗ, обладает преимуществами:

рост трафика по НЧ, СЧ, ВЧ запросам;

выход сайта в топ-позиции;

закрытие болей клиента;

бесплатная реклама вашего сайта пользователями.

Без технического задания есть риск получить не тот результат, который вы ожидали от специалиста. Чтобы не отправлять текст по 5-6 раз на доработку, получить хороший, оптимизированный, уникальный, интересный, соответствующий вашей целевой аудитории контент, необходимо создать техзадание.

Этапы создания ТЗ для копирайтера

ТЗ на написание текста не создается интуитивно. Есть правила, параметры, по которым оно составляется.

Первое, что необходимо сделать – определить цель и тип текста. Он может быть для главной или внутренней страницы, информационным или продающим. Важно понять, какие задачи этот контент будет выполнять. Анализ аудитории. Необходимо знать, для какой возрастной, половой, социальной группы нужно писать. От этого зависит вовлеченность людей, конверсия. Манера и стиль написания. Необходимо дать установку, будет ли это официальная лексика от 3 лица или более свободный стиль взаимодействия с ЦА. Все зависит от типа, цели контента. Составление заголовков, подзаголовков, метатегов title, description. Метатеги влияют на то, как страница вашего сайта отображается в поиске. Подбор ключей и LSI. Чтобы отображение title и description было корректным и цепляющим, они должны сдержать удобочитаемые ключевые слова, как и текст. LSI в свою очередь – это слова, которые помогают формировать структуру контента, эффективнее продвигать его, поскольку встречаются в альтернативных материалах в Интернете. Профессиональный копирайтер, разбирающийся в заявленной теме, включает их в статью естественным образом. Установка требуемого объема: 1000, 2500, 3000 символов и т.д. Важно определить то, какой вести подсчет – с пробелами или без пробелов. Чем больше знаков, тем выше цена. Требования показателей на разных сервисах, проверяющих стилистику, уникальность, орфографию, воду и т.д. Ссылки на альтернативные веб-площадки с полезным контентом. Установление сроков на выполнение заказа.

Как правило, объем, требования показателей и сроки устанавливает не сео-специалист, а сам заказчик.

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