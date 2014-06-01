Как сделать лучшую табличку с адресом на дом?

Жителям частных домов необходимо использовать таблички с адресом. Часто на картах нет нумерации в частных секторах и указаны лишь назначения улиц, поэтому важно, чтобы каждый участок был пронумерован, и люди могли легко ориентироваться на местности. В этом случае гости и работники службы доставки смогут быстро отыскать нужное место.

Особенности

В городах таблички с адресом на дом — это простые и лаконичные элементы, на которые понятным и легко читаемым шрифтом нанесено название улицы и номер. Они оформляются в едином стиле и чаще всего представляют собой небольшое прямоугольное белое основание, на котором хорошо видны крупные черные буквы. Но жители частных домов могут использовать интересные таблички с адресом. Нет никаких ограничений. Можно изготовить их из любого материала, использовать интересный шрифт, окрасить их в яркие цвета и нанести рисунки. Но не стоит увлекаться украшением элемента. Следует помнить, что главная его задача — это донесение информации до людей. Поэтому важно, чтобы прочесть надпись было легко.

Важно правильно выбрать место для размещения таблички с адресом. Чаще всего ее вешают на дом, ведь если она находится на воротах, может быть непонятно, к какому строению она относится. Необходимо убедиться, что ее хорошо видно с разных участков дороги. Нельзя, чтобы ее закрывали зеленые насаждения, различные конструктивные элементы. Если перед домом посажено небольшое деревце, следует помнить, что через несколько лет оно будет закрывать табличку с адресом, если разместить ее прямо над растением, следует сразу сместить ее немного в сторону. При наличии высокого забора расположить навигационный элемент можно прямо на нем, ведь коттедж, скорее всего, будет плохо виден с дороги.

Интересные идеи

Изготовить табличку с адресом на дом можно самостоятельно или с помощью специалистов. Для этого используется пластик, металл и дерево. В первом случае для обработки необходим специальный инструмент. С его помощью можно нанести любое изображение на однотонную поверхность, при необходимости украсить ее. Металлические таблички с адресом на дом обрабатывают с помощью фрезы или лазера. Некоторые хозяева коттеджей используют проволоку, чтобы согнуть из нее буквы, образующие название улицы и несколько цифр. Часто используется дерево. Оно легко подается обработке, для этого не нужные специальные инструменты. Его необходимо пропитать специальными веществами, чтобы защитить от влаги.

Красивые таблички с адресом на дом имеют несколько преимуществ:

создают хорошее впечатление о хозяевах;

придают необычный вид сооружению;

подчеркивают индивидуальность.

Сейчас красивый указатель — это не просто удобная деталь, но и отличный способ самовыражения. На сайте https://gagarin-nn.ru/ можно узнать, какие таблички с адресом на дом можно заказать в специализированной компании и какие еще элементы могут изготовить специалисты, как они работают.

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