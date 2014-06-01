Качественные масленки постоянного уровня от «АНП Сервис»

Агрегаты динамического типа имеют подвижные детали. Их срок службы напрямую зависит от количества ГСМ, которые используются в процессе работы. Контролировать уровень масла помогут масленки постоянного уровня от «АНП Сервис». Они устанавливаются на насосное оборудование. Служат для индикации уровня ГСМ.

Масленки постоянного уровня для насосов производятся емкостью в 120 см3(мл). Максимально допустимая рабочая температура составляет 150 градусов по Цельсию. Отверстие до уровня масла может быть отрегулировано. Боковой диапазон смещения составляет от 6±2мм до 28±2мм, а нижний 37±2мм.

Установленная масленка постоянного уровня для насосов позволит держать во внимании уровень масла в насосном оборудовании. Конструкция включает в себя цельную стеклянную емкость, которая имеет полную герметичность.

О компании «АНП Сервис»

Наш завод производит комплектующие к насосному оборудованию. У нас можно приобрести торцевые уплотнители, втулки скольжения, дисковые полужесткие муфты и масленки. Компания готова оснастить ваше предприятие уже готовыми насосами из серий ОКН, ОДНа, ОДНр, МДНа и других.

Мы предоставляем услуги по металлообработке, тестированию, модернизации и заказного производства деталей. Каждая масленка постоянного уровня для центробежных насосов проходит проверку отделом контроля качества до того, как попасть в продажу. Все элементы производятся на новом высокоточном оборудовании.

Компания «АНП Сервис» открылась в 2007 году и за прошедшее время значительно расширила свои производственные линии. Штат пополнился большим количеством экспертов и опытных сотрудников. Оборудование было модернизировано и обновлено. В 2019 году у нас появился собственный стенд для тестирования комплектующих на предмет воздействия высоких температур.

Каждая деталь имеет сертификат, который можно посмотреть на нашем официальном сайте. Мы производим оборудование в соответствии с ГОСТом 32600-2013. На все детали предоставляется гарантия. В случае поломки мы можем предоставить услуги ремонта, модернизации и сервисного обслуживания для любого предприятия.

Мы самостоятельно разработали номенклатуру, которая позволяет производить центробежные насосы, соответствующие стандарту API 610. Приемлемые цены, которые мы предлагаем, обуславливаются собственным производством и надежными поставщиками всех необходимых материалов.

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