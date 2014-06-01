Зачем нужны микроудобрения?

К сожалению, нельзя несколько лет подряд выращивать растения на одной и той же земле, не обрабатывая ее с помощью микроудобрений. Каждый год почва истощается, ведь любые культуры, выращиваемые на ней, потребляют множество различных химических веществ, необходимых для их нормального роста и развития. На сайте https://green-lift.ru/catalog/ можно узнать, какие подкормки используют фермеры.

Назначение

Микроудобрения, в отличие от питательных веществ, содержат в себе лишь неорганические элементы. Они имеют небольшой объем, но оказывают очень сильное влияние на состояние здоровья любых культур. При недостатке различных химических веществ наблюдается ухудшение состояния здоровья ростков:

потемневшие, высушенные, опавшие листья;

слабый стебель;

неразвитая корневая система;

отсутствие завязей;

неправильное формирование плодов.

Избежать всех этих проблем поможет своевременное внесение микроудобрений. Они используются в разное время. Производители подкормок дают рекомендации по их применению. Важно следовать им, вносить необходимое количество вещества, ведь если его будет меньше, чем нужно, достигнуть желаемого эффекта не удастся, а если больше — растения начнут болеть, могут получить химические ожоги.

Оптимальное время для внесения

Вносить микроудобрения необходимо в разное время:

нерастворимые — осенью, после уборки урожая;

слаборастворимые — весной, после освобождения земли от снега;

хорошо растворимые — в момент посадки.

Чем больше времени требуется химическому соединению для растворения, тем дольше оно должно находиться в земле. Здесь будут происходить различные реакции. В результате подкормка сможет попасть в растение через корень, нормально усвоиться и оказать положительное влияние на процесс развития.

Сейчас широко применяются удобрения для внекорневой подкормки. Они продаются в виде концентрированного состава, который смешивают с водой в пропорции от 1:100 до 1:400. Полученная смесь применяется при поливе. Капли оказываются ка каждом листочке или стебле и именно через них впитываются полезные элементы. Это самый быстрый способ доставки микроудобрений в растения. Всего через несколько часов после подкормки фермер заметит значительное улучшение состояния каждого ростка. Обработку угодий сельскохозяйственного предприятия проводят с помощью специальной техники, орошающей огромную площадь, а небольшие грядки поливают обычной лейкой.

Сейчас абсолютно все фермеры используют микроудобрения для подкормки растений. Вещества продаются в канистрах по 10 литров. Их хватает для обработки минимум 5 гектар. Владельцы небольшого домашнего хозяйства могут приобрести одну упаковку на весь сезон.

На сайте https://green-lift.ru/ можно узнать больше про современные микроудобрения. Сейчас выпускаются специальные составы для различных культурных растений. Здесь можно узнать, какие ингредиенты они содержат.

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