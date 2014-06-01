Где можно заказать производство элитной мебели на заказ?

Мебель премиум-класса от компании Breath Of Time изготавливается на протяжении долгих лет на своих производственных мощностях, на которых совмещаются лучшие традиции в отделочных работах и новейшие технологии производства.

Элитная мебель на заказ представлена в огромном количестве из-за распространенности предложения. Премиальные товары, напротив, отличаются эксклюзивностью – возможность купить товар, который окажется единственным в своем роде.

Отличия не только в расценках, но и в качестве, которое вы можете определить по следующим критериям:

Высокий уровень производства.

Отличного качества сырье и отделка.

Авторское оформление, любой возможный размер и формы.

Каталог премиум мебели

В Breath Of Time можно произвести мебель премиум-класса в индивидуальных размерах, дизайнах и стилистических направлениях – под собственный интерьер. Цена на любое изделие подсчитывается индивидуальным образом и основана от подобранных материалов, трудности отделочных работ, размеров. В указанных примерах можно увидеть разные виды исполнений, среди которых вы можете подобрать любой стиль либо заказать производство по авторским дизайн-проектам, где принимаются во внимание ваши пожелания.

Мебель на заказ и магазинная: отличия

Термин «премиум» в основном используется, если речь зашла про одежду, услуги и разные предметы интерьера особенного уровня производства и качества. В том числе, если речь идет об элитной мебели. В чем же её отличительные особенности, сравнивая с товарами масс-маркета?

Качество материала. Многие мебельные фабрики предоставляют товары эконом-класса по демократичным расценкам, где используются простейшие материалы (в основном, ЛДСП). Подобное приобретение может ассоциировать с явной выгодой. Но это лишь видимость. Так как через определенное время подобная мебель вас неприятно поразит каким-то непонятным запахом (последствие неверной технологии производства ЛДСП), быстрой поломкой и, как результат, потребностью приобретения нового гарнитура. Производители премиальных видов мебели применяют в производстве массив дерева, ценные сорта шпона, МДФ и европейский, отличного качества ЛДСП материал (Egger) толщиной не меньше 18 мм. А также Латуни, Мрамора, Кожи и многих других материалов. Все данные материалы отличаются не просто безопасностью для здоровья, но и длительным сроком эксплуатации.

В некоторых случаях нужно заказывать гардероб, кроватку, стол под какой-то размер и с определенными свойствами. Производство на заказ дает возможность получить только то, что нужно – заказная мебель производится в любом возможном размере и форме. Наполнение с эргономикой подготавливаются под индивидуального заказчика и его вкусы.

Без ограничения в оформлении. Много типовых товаров мебели в основном не могут вписаться в жилое помещение, потому что не подходят по оформлению, стилю. В частности, если речь зашла про элитный интерьер, где важное значение имеет любая деталь. В «премиум» области можно заказывать эксклюзивную мебель, удовлетворяющая самым взыскательным вкусам – от подбора сырья производства до всех деталей декора и отделок.

Красивые и отличного качества вещи позволяет нам ощутить радость. Когда мы среди красоты, то и в душе гармония? Это очень важно в своем доме – месте, где мы проводим длительное время.

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