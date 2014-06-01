Подготовка дизельного двигателя к эксплуатации зимой

Зимой процессы работы дизеля нарушаются. Топливо становится более вязким, оседая на стенках камеры сгорания. Его испарение затрудняется из-за низких температур. Воздух, который попадает в цилиндры, ухудшает положение. К негативным последствиям низких температур добавляется загустевание масла, затрудняющее пуск двигателя.

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Поэтому во время запуска дизельного двигателя зимой в его камерах сгорания перед запуском необходимо повысить температуру. Аккумулятор и стартер должны быть в состоянии развивают такую мощность, чтобы коленвал имел возможность толкать поршни автомобильного двигателя с высокой частотой. Необходимо избегать загустевания и кристаллизации дизтоплива при низких температурах.

Итак, какие меры предпринимать для подготовки дизельного двигателя к зиме?

Аккумулятор. Дизельный двигатель требует большей мощности аккумуляторной батареи, поэтому в зимний период не нужно использовать аккумулятор с током при запуске ниже 320 А. Необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе.

Необходимо слить отстой из топливного бака и фильтра системы питания. Проверяют угол впрыска топлива, из-за его изменения запуск мотора затрудняется. Самостоятельно регулировать угол впрыска не стоит. Лучше обратится за помощью к специалистам. Некоторые владельцы дизельных автомобилей снимают фильтрующую сетку заборника топливного бака. Она может стать организатором «пробок».

Недостаточная компрессия в цилиндрах может осложнить запуск двигателя автомобилей с пробегом более 100 000 км. Это происходит из-за изношенных гильз и колец цилиндров. Если вы используете аэрозольные баллончики со специальным составом для упрощения запуска двигателя, помните – передозировки аэрозоля может привести к неисправностям в работе дизеля.

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