В архитектурной подсветке здания для выделения особенностей объекта или подчеркивания его определенных элементов используют локальную либо акцентную подсветку. Данную функцию выполняют фасадные светильники, которые воспроизводят направленный световой поток. Освещение фасадов в городских условиях достаточно сложный процесс и требует к себе профессионального подхода и соответствующего оборудования. Так, к светильникам для городских фасадов предъявляются определенные требования, а именно:

Обеспечение стабильной яркости светового потока.

Возможность регулировки цветовой температуры.

Малое потребление электроэнергии.

Пожаробезопасность.

Малые габариты и вес.

Легкость монтажа и обслуживания.

Долговечность.

Степень защиты не ниже IP65.

Наличие защитных устройств от распространения света в сторону пешеходов и водителей.

Мощный архитектурный светильник от «ЛЕДАРТ»

Производитель профессионального архитектурного и художественного светотехнического оборудования, компания «ЛЕДАРТ», предлагает к приобретению компактный и мощный светильник для городских фасадов https://ledart.ru/product/facade/ серии FACADE — модель FIX.

Светильник отличается малыми габаритными формами (106х80х100 мм) и весом в 800 грамм, что наряду с лаконичным дизайном делает его идеальными светотехническим оборудованием для архитектурной подсветки малоэтажных и исторических зданий. Стабильность работы и большой эксплуатационный ресурс оборудования обеспечивается за счет использования в производстве импортных компонентов от ведущих производителей. Светильник комплектуется встроенным источником питания, системой защиты от высоковольтных импульсов, а также внутренней полостью в кронштейне для скрытой коммуникации кабеля. Компактный светильник обладает большой мощностью (18 Вт) и позволяет воспроизводить световой поток не менее 1450 lm. Помимо этого, стоит отметить следующие преимущества светильника модели FACADE FIX, а именно:

Степень защиты от воздействия окружающей среды соответствует IP67.

Вариативность оптики (15°, 30°, 65°).

Цветовая температура в диапазоне от 2700 до 5000 К.

Материал изготовления корпуса и кронштейна — алюминий/нержавейка.

Наличие светозащитного козырька VIZOR.

Широкий выбор цветов корпуса.

Узнать подробно о светильнике FACADE FIX или приобрести его, вы можете на сайте компании «ЛЕДАРТ» или позвонив по указанным контактным номерам телефона.

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