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      • Компактный и мощный светильник для городских фасадов

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:42
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      В архитектурной подсветке здания для выделения особенностей объекта или подчеркивания его определенных элементов используют локальную либо акцентную подсветку. Данную функцию выполняют фасадные светильники, которые воспроизводят направленный световой поток. Освещение фасадов в городских условиях достаточно сложный процесс и требует к себе профессионального подхода и соответствующего оборудования. Так, к светильникам для городских фасадов предъявляются определенные требования, а именно:

      • Обеспечение стабильной яркости светового потока.
      • Возможность регулировки цветовой температуры.
      • Малое потребление электроэнергии.
      • Пожаробезопасность.
      • Малые габариты и вес.
      • Легкость монтажа и обслуживания.
      • Долговечность.
      • Степень защиты не ниже IP65.
      • Наличие защитных устройств от распространения света в сторону пешеходов и водителей.

      Мощный архитектурный светильник от «ЛЕДАРТ»

      Производитель профессионального архитектурного и художественного светотехнического оборудования, компания «ЛЕДАРТ», предлагает к приобретению компактный и мощный светильник для городских фасадов https://ledart.ru/product/facade/ серии FACADE — модель FIX.

      Светильник отличается малыми габаритными формами (106х80х100 мм) и весом в 800 грамм, что наряду с лаконичным дизайном делает его идеальными светотехническим оборудованием для архитектурной подсветки малоэтажных и исторических зданий. Стабильность работы и большой эксплуатационный ресурс оборудования обеспечивается за счет использования в производстве импортных компонентов от ведущих производителей. Светильник комплектуется встроенным источником питания, системой защиты от высоковольтных импульсов, а также внутренней полостью в кронштейне для скрытой коммуникации кабеля. Компактный светильник обладает большой мощностью (18 Вт) и позволяет воспроизводить световой поток не менее 1450 lm. Помимо этого, стоит отметить следующие преимущества светильника модели FACADE FIX, а именно:

      • Степень защиты от воздействия окружающей среды соответствует IP67.
      • Вариативность оптики (15°, 30°, 65°).
      • Цветовая температура в диапазоне от 2700 до 5000 К.
      • Материал изготовления корпуса и кронштейна — алюминий/нержавейка.
      • Наличие светозащитного козырька VIZOR.
      • Широкий выбор цветов корпуса.

      Узнать подробно о светильнике FACADE FIX или приобрести его, вы можете на сайте компании «ЛЕДАРТ» или позвонив по указанным контактным номерам телефона.

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