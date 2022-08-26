Преимущества аренды кофемашин

Свежесваренный кофе повышает работоспособность, улучшает настроение и помогает проснуться утром. Статистика европейских стран показывает, что сотрудники, которые пьют свежий натуральный кофе, на 19% более продуктивны. Но что делать, если кофе далеко? Чтобы решить эту проблему, вам необходимо взять в аренду кофемашину. Киев – огромный город, в нем изобилие кофеен, развлекательных центров и офисов, которые не обходятся без кофейного оборудования. Поэтому аренда кофемашин является насущной необходимостью не только для жителей столицы, но и для руководителей офисов и заведений общепита. Современное кофейное оборудование представлено в широком ассортименте, отличается размером, выполняемыми функциями, видом используемого кофе. От этого и зависит стоимость самой кофемашины или ее аренды.

Преимущества аренда кофемашины

Оборудование доставят вам к вам домой или в офис.



Современные кофемашины небольшие, простые в использовании и обслуживании.



С помощью кофейного оборудования можно приготовить наиболее распространенные напитки.



Приемлемая стоимость аренды.



Если произошли сбои в работе арендованного оборудования, то мастер приедет к вам домой и устранит поломку.

Доставка кофемашин

Доставка кофейного оборудования осуществляется все районы Киева, включая Соломенку, Центр, Подол, Оболонь, Позняки, Троещину, Софиевскую, Петропавловскую Борщаговку и др.

Обслуживание кофемашины Saeco в Киеве

Специализированный сервисный центр предлагает услуги по ремонту и обслуживанию кофемашин на дому. Это могут быть арендованные или приобретенные модели. Для этого вам необходимо оставить заявку на сайте и обговорить удобное время с мастером. Стоимость услуг будет зависеть от сложности проблемы и используемых запасных частей. Сервисный центр также предлагает экспресс-сервис для нашей кофемашины Saeco. Эта услуга включает в себя устранение мелких неисправностей и частичную очистку кофемашины в течение 15-30 минут.

Почему стоит обратиться в сервисный центр «Кофесервис»

Здесь работают опытные мастера с узкой квалификацией, которые используют фирменное оборудование и инструменты для проведения ремонта, что гарантирует высокое качество оказанных услуг. Вызвать мастера можно по телефону или про помощи оформления заявки на сайте. Сотрудник сервисной службы произведет в кратчайшие сроки ремонт кофемашины Saeco и предоставит гарантию

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