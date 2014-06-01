Основным рабочим инструментом в лазерном оборудовании является излучатель. В большинстве случаев это лазерная трубка, в которой происходит образование лазерного луча. С помощью лазерного луча осуществляется резка материала, а также его гравировка. В зависимости от мощности лазерной трубки определяется толщина разрезаемого материала и скорость выполнения обработки. В то же время, чем мощнее излучатель, тем толще лазерный луч, что делает оборудование малоподходящим для гравировки. Поэтому перед приобретением лазерной трубки необходимо понимать, для каких целей вы будете ее использовать.

Сам процесс резки или гравировки выполняется лазерным лучом, который, попадая на поверхность материала, образует кратковременный мощный нагрев, тем самым прожигая, испаряя или плавя его.

Особенность эксплуатации излучателя СО2

Для качественной и долговременной работы лазерного излучателя СО2 стоит руководствоваться определенными правилами, а именно:

Трубка должна своевременно охлаждаться. Желательно дистиллированной водой, во избежание образования налета на стенках трубки.

Мощность излучателя должна совпадать с мощностью блока розжига.

При замене базового излучателя на более мощный, автоматически необходима замена блока розжиги (см. пункт выше).

Исправная трубка вырабатывает пятно правильной круглой формы.

В процессе эксплуатации излучателя не допускать загрязнения его оптики.

Купить лазерные трубки в СПб

Компания «MC Laser», специализирующаяся на поставках лазерного оборудования по всей территории РФ, предлагает к приобретению широкий выбор комплектующих, среди которых представлены лазерные трубки https://mclaser.ru/shop/komplektuyuschie/lazernye-trubki CO2 (излучатели) всемирно известного производителя RECI. В каталоге компании представлен полный модельный ряд трубок RECI, от W1 мощностью 80 Вт, до W8, мощность которой составляет 150 Вт. Срок службы данных трубок составляет до 15000 часов, а внутренний катализатор обеспечивает стабильный, мощный луч и высокую скорость резки и гравировки.

Данные излучатели предназначены для гравировки и резки следующих видов материала:

Дерево и изделия, изготовленные из него (фанера, МДФ, бумага, картон, ДСП).

Текстиль и кожа (кожзам).

Пластик, полистирол, акрил, оргстекло.

Стекло, резина.

Камень, керамика.

Приобрести излучатели фирмы RECI в компании «MC Laser» можно через сайт или оформив заказ по телефону. Развернутую информацию об излучателях, способах доставки или услугах компании, вы можете узнать через онлайн-чат, написав нашему специалисту.

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