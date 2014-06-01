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Основным рабочим инструментом в лазерном оборудовании является излучатель. В большинстве случаев это лазерная трубка, в которой происходит образование лазерного луча. С помощью лазерного луча осуществляется резка материала, а также его гравировка. В зависимости от мощности лазерной трубки определяется толщина разрезаемого материала и скорость выполнения обработки. В то же время, чем мощнее излучатель, тем толще лазерный луч, что делает оборудование малоподходящим для гравировки. Поэтому перед приобретением лазерной трубки необходимо понимать, для каких целей вы будете ее использовать.
Сам процесс резки или гравировки выполняется лазерным лучом, который, попадая на поверхность материала, образует кратковременный мощный нагрев, тем самым прожигая, испаряя или плавя его.
Для качественной и долговременной работы лазерного излучателя СО2 стоит руководствоваться определенными правилами, а именно:
Компания «MC Laser», специализирующаяся на поставках лазерного оборудования по всей территории РФ, предлагает к приобретению широкий выбор комплектующих, среди которых представлены лазерные трубки https://mclaser.ru/shop/komplektuyuschie/lazernye-trubki CO2 (излучатели) всемирно известного производителя RECI. В каталоге компании представлен полный модельный ряд трубок RECI, от W1 мощностью 80 Вт, до W8, мощность которой составляет 150 Вт. Срок службы данных трубок составляет до 15000 часов, а внутренний катализатор обеспечивает стабильный, мощный луч и высокую скорость резки и гравировки.
Данные излучатели предназначены для гравировки и резки следующих видов материала:
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