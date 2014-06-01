Производство чугунного литья на заказ

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Самым лёгким, простым и удобным металлом для литья и дальнейшей эксплуатации является чугун. Этот материал доступен на рынке, обладает небольшой себестоимостью, что позволяет значительно снизить стоимость изготовления готовой продукции.
В производстве используются разные сплавы чугуна, которые отличаются набором свойств и характеристик. Самым распространённым является серый чугун. Но не менее популярен высокопрочный, легированный, а также чугун с высокими параметрами жаропрочности.
Потребности в изготовлении изделий чугунных - мангалы, подстолья, фонари, скамейки, урны, ограждения, постоянно растут. Изделия производства чугунного литья используются как для оформления интерьера помещения, так и для наружного использования - в парках, скверах, для оформления городской архитектуры, набережных.
Рассказываем, как происходит обработка сырья и его дальнейшее использование для изготовления литых изделий. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован. Плавление чугуна выполняется в специальных индукционных печах, при этом каждый этап производства подвергается строгому контролю. Именно это обуславливает высокое качество готовой продукции.
Производители сегодня предлагают купить чугунные балясины, мангалы, камины, фонари, а также другое художественное литье на заказ любой сложности и объёма партии. При этом ассортимент изготовления продукции достаточно широкий, что позволяет удовлетворить даже самые строгие вкусы.
Какие преимущества дает изготовление чугунных изделий на заказ по сравнению с приобретением готовой стандартной продукции:
Индивидуальный подход, возможность учёта личных требований и вкусов заказчика;
Доступные цены на литые изделия;
Оперативная скорость изготовления заказа, она обусловлена высокими мощностями производства;
Безупречное качество изготавливаемой продукции благодаря контролю производства на каждом этапе;
Выполнение заказов любой сложности, в том числе с нестандартными формами и размерами, нетипичными характеристиками.
Обратите внимание! Для изготовления литых изделий может использоваться чугун разного типа, в том числе серый или высокопрочный. От этого зависит качество готовой продукции и особенности дальнейшей её эксплуатации. Но несмотря на тип сырья и используемые технологии литья, все изделия обладают долгим сроком службы, практичны, надёжны и безопасны.