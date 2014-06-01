Какая вагонка лучше - из сосны или липы?

Вагонка, какие деревянный плинтус, универсальный отделочный материал. Она находит применение как для проведения наружных, так и внутренних работ. Вагонка используется для отделки на балконах и лоджиях, обшивки стен деревянного дома, декора фасада.

Но при выборе пиломатериала многие сталкиваются с вопросом, какую породу древесины предпочесть. К числу наиболее популярных вариантов относят сосну и липу. Они оба имеют разные характеристики, преимущества и цену вагонки. Рассмотрим их отличия подробнее.

Какая порода древесины надёжна и долговечна в эксплуатации?

Пиломатериалы не теряют востребованности в отделке, несмотря на широкое распространение более современных отделочных материалов. Она сочетает в себе надёжность, высокую прочность, безопасность и экологичность.

Вагонка из липы являются одним из популярных материалов, поскольку помогает преобразить любое помещение, добавить в него нотку роскоши и уюта. Липа имеет красивую фактуру и оттенок, поэтому способна наполнить пространство уютом и теплом.

Вагонка из липы подойдёт для декора помещения, оформленного в любом стиле. Это и современный High-Tech, и забытая классика.

Перечислим преимущества вагонки из липы:

Высокая механическая прочность;

Мягкая структура, обеспечивающая удобство обработки;

Отсутствие смол в структуре;

Хорошее тепло- и шумоизоляционные характеристики;

Низкая теплопроводность;

Декоративный внешний вид с уникальным рисунком и фактурой.

Вагонка из сосны, как и доска обрезная 25х150х6000 (цена за куб доступная), не менее популярна аналога. Благодаря структуре она хорошо впитывает в себя лак, воск и лакокрасочные материалы. В отличие от предшественницы липа не подходит для использования в помещениях с высокой влажностью — это бани и сауны, поскольку при нагреве способна выделять смолы.

К её преимуществам относят:

Устойчивость к действию щёлочей и кислот;

Высокая прочность древесины;

Теплоёмкость и хорошие шумоизолирующие характеристики.

Обратите внимание! При выборе вагонки из сосны важно учитывать её недостатки. Она плохо переносит воздействие высоких температур и влажности. Её поверхность в таких условиях может усыхать, покрываться трещинами, набухать, терять первоначальную форму и внешний вид. Именно поэтому она не подходит для обшивки бани или сауны. Также важно не забывать о необходимости её регулярной антисептической и защитной обработки для продления срока службы.

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