Как используется охладитель экструдата?

Владельцы некоторых животноводческих предприятий предпочитают не покупать корм, а готовить его самостоятельно. В этом случае фермер уверен в качестве пищи, которую дает поголовью. При необходимости можно менять ее состав, чтобы в любой период жизни все обитатели фермы получали вещества, необходимые для роста и развития.

Описание техники

Для изготовления кормов удобно использовать экструдер совместно с охладителем экструдата. Узнать все об этих установках можно на сайте https://ap-nn.com/ekstrudery/ohladitel-ekstrudata/. Внутрь первой установки загружается цельное зерно. На него воздействует высокое давление и температура в течение нескольких секунд. За это время сложные сахара распадаются на простые элементы, которые легко усвоить. В процессе обработки продукт становится более мягким, увеличивается в объеме, а все вредные микроорганизмы погибают. Так можно подготовить к подаче животным даже плесневелое зерно.

После обработки материал попадает в охладитель экструдата. Использование этой техники предотвращает спекание белка в горячем продукте, прошедшем обработку. Благодаря этому корм получается качественным и вкусным. Он быстро поедается, легко усваивается и дает огромное количество питательных веществ.

Конструкция

Охладитель экструдата состоит из следующих частей:

Рама. Обеспечивает устойчивость конструкции.

Корпус. В нем выполняется охлаждение продукта.

Мотор. Вращает главный рабочий орган устройства — вал.

Вентилятор. Нагнетает сухой прохладный воздух внутрь.

Готовый экструдат в горячем состоянии поступает в охладитель через специальный загрузочный люк, расположенный с краю. Оттуда он попадает в рабочую камеру. В ней находится вал с лопастями. Вращаясь, он перемешивает сыпучий материал и проталкивает его вперед. С противоположной стороны от загрузочного люка находится отверстие для выгрузки.

Когда работает охладитель экструдата, необходимо удалять из его рабочей камеры горячий воздух. С этим правится циклон. Проходя через него, поток газа очищается от мелких взвешенных частиц и наружу выдувается уже без мусора. Одновременно с этим в рабочую камеру нагнетается свежий холодный воздух.

Куда обратиться?

Удобно приобретать охладитель экструдата одновременно с экструдером. Обращаться следует в ответственные и давно работающие компании. Их сотрудники расскажут об особенностях всей представленной в каталоге продукции, ознакомятся с особенностями работы животноводческого предприятия или завода по производству комбикорма и помогут выбрать охладитель экструдата и экструдер.

На сайте https://ap-nn.com/oborudovanie/ можно узнать, какая еще техника используется для изготовления качественной и вкусной пищи для животных. Здесь можно узнать, как собрать производственную линию, какие устройства выгодно использовать в домашнем хозяйстве. Можно также изучить характеристики различных охладителей экструдата.

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