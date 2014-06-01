Ландшафтный дизайн садового участка: стили и возможности

Правильное зонирование поможет сделать частную придомовую территорию комфортной для отдыха и проживания. Ландшафтный дизайн садового участка может быть выполнен как специалистами, так и разработан самостоятельно.

Прежде, чем приступить к осуществлению идеи, необходимо выбрать стиль. Это базовые условия, от которых нужно отталкиваться.

Бессмертная классика

Классический, или регулярный ландшафтный дизайн садового участка максимально строгий и скромный. Вот какие правила выдвигаются для таких проектов:

l в саду создается композиционный центр, от которого и отталкивается вся симметрия;

l формы растений и декоративных элементов строгие, но сложные, а фонтаны и водоемы должны иметь четкие границы;

l дорожки лучше мостить прямыми линиями, делать сдержанные угловатые изгибы;

l лепнина и скульптуры в ландшафтном дизайне садового участка классического стиля только приветствуются, причем выдержаны они должны быть в светлых тонах;

l в беседках допускается резной декор, а газон должен быть идеально ровным.

Классический вариант всегда выигрышный. Он сдержанный, аккуратный и прекрасно подойдет тем, кто любит во всем порядок.

Пейзажный стиль

Пейзажный вид в ландшафтном дизайне садового участка допускает небрежность и легкую «запущенность», чем и противопоставляется правильной классике. Главная идея — пейзажность, природность, естественность. Красота природы удивительна сама по себе, поэтому вмешательство человека здесь минимально. Данному исполнению присущи ярко выраженные формы, вместо газона используется естественное покрытие, а дорожки могут быть извилистыми, утопающими в зелени кустов. Все постройки на садовом участке благодаря изобилию зелени удачно вписываются в общий ландшафт. Очень выгодно смотрится в пейзажном стиле альпийский сад.

Пейзажность — яркое проявление бунтарства в ландшафтном дизайне садовых участков. Если вы не хотите быть похожими на соседей — используйте именно его и удивите всех.

Интересная экзотика

Экзотический стиль может отдавать нотками востока или африканскими прериями, в него идеально вписывается этника и другие неординарные решения. К группе экзотических видов ландшафтного дизайна садовых участков относятся и авторские проекты, которые могут изменить придомовую территорию до неузнаваемости благодаря смелым решениям и новому взгляду на проект. Для экзотики нет строгих правил и канонов, поэтому от него можно ждать:

l разноформатного декора;

l многоярусных композиций;

l натуральных материалов;

l экзотических растений.

Если вы уже склонились к определенному решению, самое время взяться за разработку проекта ландшафтного дизайна садового участка. Учитывайте все особенности местности, чтобы наиболее выгодно использовать ландшафт. Для примера выполненных работ можно зайти на сайт https://www.lddm.ru/ceny/ и там же узнать стоимость проектов ландшафтного дизайна садовых участков, выполненного профессионалами. В ряде случаев лучше довериться специалистам и любоваться уже готовым результатом.

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