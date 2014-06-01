Электронный браслет, который запомнится!

Работа в развлекательных центрах, парках аттракционов и других аналогичных объектов направлена на привлечение внимания маленьких посетителей. Поэтому при выборе даже такого элемента, как силиконовый браслет с логотипом, необходимо проявлять фантазию и творчество.

Одним из вариантов идентификации посетителей в развлекательных центрах и парках являются тканевые браслеты. Сегодня их купить, как и ленты для бейджей, можно из качественных тканей в широком ассортименте возможных оттенков.

Почему стоит выбирать браслет из текстиля?

Контрольные браслеты выпускаются из разных материалов, при этом они могут быть как одноразовыми, так и многоразового применения. При этом важно чтобы они сохраняли свой внешний вид, не вызывали дискомфорта при ношении, отличались лёгким процессом использования. И всем этим параметрам отвечают текстильные браслеты с электронным чипом.

Их ремешок изготавливается в основном из репса, который устойчив к износу и механическому повреждению. Электронный чип — это гибкий пластиковый модуль, который вшивается внутрь ремешка. Его надёжно защищает от любых неблагоприятных внешних факторов специальное покрытие. Такие браслеты не боятся атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, действия влаги и высоких температур. Именно поэтому он может использоваться в любых условиях.

Текстильный браслет ещё и очень прочный, поэтому он идеально подойдёт для парков аттракционов, где дети всегда подвижные и активно проводят свое время. Даже при значительном воздействии браслет не порвётся, при этом он не доставляет дискомфорта.

Как он работает?

Идентификатор можно купить, как и ланъярд, в любой необходимой расцветке. Фабрики браслетов предлагают своим клиентам широкий ассортимент возможных цветов, что позволяет подобрать оптимальный в соответствии с корпоративным стилем или фирменной цветовой гаммой.

Браслет выдается всем посетителям парка аттракционов при покупке билета. Он надевается и фиксируется на запястье при помощи специальной застёжки, которая предупреждает попытку его передачи третьим лицам. Расстегнуть застёжку без повреждения браслета невозможно, что позволяет исключить его повторное использование.

Для входа в парк и доступа к его услугам необходимо приложить браслет к специальному считывающему устройству. Помимо своего основного назначения браслет имеет несколько других функций:

Средство безналичной оплаты;

Ключ от ящика с вещами;

Карта лояльности для начисления бонусов.

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