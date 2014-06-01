Шлифовка стен в доме из бруса

Коттеджи из бруса такие же популярные, как и каркасные дома под ключ. Они отличаются долгим сроком службы, надёжны в эксплуатации, помогают поддерживать комфортный микроклимат внутри круглый год. При этом внешне они выглядят эстетично и привлекательно, не требуют внутренней и наружной отделки.

Но срок службы дома из бруса по проектам и ценам подрядчика зависит в первую очередь, от качества используемого сырья. Брус перед использованием в строительстве проходит особую подготовку, основными этапами которой является шлифовка, антисептическая обработка и окрашивание. Рассказываем, зачем необходимо шлифовать брус, а также как выполнять процедуру.

Особенности, цели и назначение

Дерево — это натуральный пиломатериал. Именно поэтому в процессе эксплуатации он может поменять внешний вид. Древесина имеет свойство темнеть и под действием внешних факторов покрываться твёрдой коркой. В результате материал теряет первоначальный внешний вид, снижается, когда адгезия и способность впитывать в себя наносимые составы.

По этой причине выполняется его шлифовка. Эта процедура необходима для подготовки досок перед установкой забора. Услуги шлифования можно заказать в компании, которая специализируется на их выполнении. Или осуществить все работы самостоятельно. Но если вы не хотите столкнуться с непредвиденными проблемами, то лучше использовать услуги профессионалов.

Шлифовка бруса проводится в следующих случаях:

После законопачивания всех щелей и устранения трещин;

В процессе подготовки стен к антисептической обработке;

Если брус необходимо покрасить с наружной или внутренней стороны;

Если древесина поражена грибком или другими болезнями;

При необходимости восстановить первоначальный оттенок дерева и его фактуру. Обычно шлифовка проводится перед нанесением тонирующего состава и пропиток, а также перед обновлением лакокрасочного покрытия.

Шлифовку пиломатериала стоит проводить при обеспечении следующих условий:

Брус должен быть сухим;

Проводить работы необходимо в сухую солнечную погоду;

После шлифовки необходимо в течение недели выполнить окрашивание бруса, антисептическую обработку или нанесения пропиток;

Оптимальный период для шлифовки - с середины весны до середины лета.

Обратите внимание! Шлифовку бруса выполняют спустя год после его укладки.

Все работы проводятся как ручным способом, так и с применением инструмента. В первом случае используются наждачка разной зернистости. Вначале используется бумага Р60-Р80. В дальнейшем грубые следы убираются абразивным материалом марки Р120-Р150.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...