Почему ПВХ окна промерзают

Для установки в квартирах, загородных домах и на даче всё больше владельцев стремятся купить окна пластиковые. Цены на них зависят от размера, конструктивного исполнения, характеристик профильной системы и стеклопакета. В большинстве случаев они доступны.

Но в процессе эксплуатации, несмотря на уникальные технические характеристики остекления, с ПВХ окнами неизбежно случаются неприятности. К их числу относится промерзание. Рассказываем, почему оно появляется и как с ним бороться.

Распространённые причины

С приходом холода даже пластиковые окна могут промерзать. Это приводит к появлению с внутренней стороны стеклопакета капелек влаги. Если конденсат образуется в небольшом количестве, то с ним бороться не стоит. Это нормальная реакция. Но если на подоконной плите появляются лужицы воды, то важно понять причину промерзания.

Это может происходить по следующим факторам:

Ошибки, допущенные во время монтажа и внутренней отделки балкона в Челябинске. Если при установке окна проводится неполное запенивание монтажного шва, то спустя время в нем образуются отверстия, через которые холодный воздух проникает внутрь помещения;

Проблемы с конвекцией. Тёплый воздух от радиаторов отопления поступает к поверхности оконного проема. Но если при монтаже тёплого балкона по ценам подрядчиков был установлен широкий подоконник, то это может привести к нарушению воздухообмена. Решить проблему можно переустановкой подоконной плиты подходящей ширины или врезкой вентиляционных решеток;

Повышенная влажность в жилом помещении. Если в комнате влажно, то во время холодной зимы образование конденсата неизбежно. Обычно влажность повышается на кухне во время приготовления пищи, при большом количестве комнатных растений, а также после мытья полов;

Недостаточный воздухообмен. Пластиковые окна являются герметичными, поэтому они не пропускают воздух с улицы. Если это основная причина появления конденсата, то бороться с ним нужно путём организации системы вентиляции;

Неправильная регулировка фурнитуры. Пластиковые окна оснащаются фурнитурой, степень прижима которой можно поменять в зависимости от сезона года. Зимой режим усиливается для плотного примыкания створки окна к раме, что помогает предупредить проникновение внутрь холодного воздуха. Летом прижим уменьшается.

Если вы столкнулись с проблемой появления конденсата, важно определить его причину. Только после её устранения, можно обеспечить создание комфортного микроклимата в доме.

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