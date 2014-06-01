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      • Технология переработки макулатуры

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 13:29
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      Одна из актуальных проблем человечества - утилизация макулатуры и рациональное использование вторичного сырья. Сегодня для изготовления бумажной продукции вырубается огромное количество лесных массивов, что нарушает экосистему и приводит к загрязнению окружающей природной среды.

      В специализированные пункты приема можно сдать картон в Челябинске дорого, а также любую другую макулатурную продукцию. Она идёт на изготовление картона и санитарно-гигиенических товаров - туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток. При этом новая продукция по своим характеристикам не уступает бумаге из первичной целлюлозы.

      Рассказываем, как происходит переработка макулатуры, её особенности и технологии.

      Этапы переработки

      Помимо изготовления санитарно-гигиенических изделий, макулатура используется при производстве строительных, отделочных и изоляционных покрытий (около 20% от общего объёма). При этом процесс переработки вторсырья требует меньшего количества электрической энергии и воды по сравнению с изготовлением бумаги из древесины, что благоприятно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

      Переработка макулатурного сырья выполняется мокрым способом, с использованием воды, в которой замачивается бумажное и картонное сырье. Этот процесс требует большого количества воды, но она используется большинством перерабатывающих предприятий в нашей стране.

      К основным этапам переработки относят:

      1. Сортировка. Выполняется в специализированных пунктах, которые предлагают своим клиентам услуги вывоза картона в Челябинске. Она может выполняться как вручную, так и с использованием специального сортировочного оборудования. Аппараты при помощи инфракрасного излучения определяют цвет бумаги и наличие глянца, её загрязнение и качество, что позволяет определить класс или сорт. После чего при помощи воздушного потока сырье направляется в соответствующий резервуар;

      2. После сортировки макулатура загружается в гидроразбиватели, где объединяется с водой. При постоянном вращении смесь приобретает гомогенное состояние, после чего очищается при помощи сита. Все металлические частицы и посторонние загрязнения оседают в грязесборнике;

      3. На третьем этапе проводится более тщательная очистка сырья. Мелкие частички удаляются на выбросите, а более крупные - в циклонном устройстве;

      4. Термомеханическая обработка макулатуры проводится при наличии в её составе клея, битума, жира, парафина;

      5. Роспуск гомогенной массы на волокна с применением мельницы;

      6. На последнем этапе проводится заключительная тонкая очистка сырья.

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