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      • Как выбрать замки для входной двери

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:53
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      Никто не хочет, чтобы входную дверь в его дом вскрыли посторонние. Как правильно выбирать запирающую систему?

      Секретные механизмы

      Самой надежной сегодня является комбинация сувальдного замка с цилиндровым. По отдельности они не так эффективны.

      Плюс сувальдного замка — возможность защиты его корпуса бронепластинами и сердцевины — шлюзовой накладкой от грубого взлома, минус — с увеличением толщины двери увеличивается и длина ключа (если он не разъемный и не складной). Это неизбежно — ключ определенной формы должен достигать сувальда (набора пластин), чтобы открыть запор.

      Цилиндровый оснащен сердечником, находящимся в корпусе с засовами-ригелями. Такой тип сопротивляется любой попытке «умно» его вскрыть, но грубой силой его открытия добиться легко. Цилиндровые замки тоже можно защищать с помощью бронепластин и броненакладок.

      Нужны ли защелки

      Защелка — название косоугольного ригеля, фиксирующего дверное полотно и прижимающего его через уплотнители к дверной коробке. Открывает систему ключ или нажимная ручка. На массивных металлических входных дверях в квартиру монтаж защелки необходим, чтобы избежать преждевременного износа замков из-за чрезмерной нагрузки при открытии/закрытии.

      Электроника

      Замки с электроникой бывают:

      • электромеханическими — со встроенным электронным блоком, сигналы с него так же, как ключ, отпирают засовы или защелки;

      • электронными — открывающимися только с подачи электроимпульса (например, со считывающего устройства). С ними необходима организация бесперебойного электропитания, чтобы их не «клинило» при перебоях с электроэнергией;

      • механикой с электронными элементами — их открывает ключ, но электроника распознает сигналы со встроенного в него чипа. При нераспознавании устройство блокируется, и ключом открыть его невозможно.

      Электроника восприимчива к переменам климата и плохо реагирует на скачки напряжения в электросети.

      Чтобы обезопасить замок от «умного» взлома, дополняйте механику электромоторной запирающей системой, управляемой с помощью отпечатка пальца, карточки или гаджетов.

      О направлениях запирания

      Замки производятся с 1-4 направлениями запирания. Многосторонние фиксируют полотно сразу в нескольких направлениях, что уменьшает шансы силового взлома. Ригелей ставится от 1 до 5, возможно и больше, если применить девиаторы.

      Максимально надежными являются многосторонние и многоригельные варианты на 4 оборота.

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      Абсолютно невскрываемых замков не существует. Главное при защите от обоих видов взлома — сбалансировать защиту самой двери и обеспечиваемую запорами. Если мощное полотно из металла не поддастся силовому взлому, воры будут вскрывать запоры. Если сильные запирающие системы защищают хлипкую фанерную дверь — начнут взлом с нее.

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