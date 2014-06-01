Как выбрать замки для входной двери

Никто не хочет, чтобы входную дверь в его дом вскрыли посторонние. Как правильно выбирать запирающую систему?

Секретные механизмы

Самой надежной сегодня является комбинация сувальдного замка с цилиндровым. По отдельности они не так эффективны.

Плюс сувальдного замка — возможность защиты его корпуса бронепластинами и сердцевины — шлюзовой накладкой от грубого взлома, минус — с увеличением толщины двери увеличивается и длина ключа (если он не разъемный и не складной). Это неизбежно — ключ определенной формы должен достигать сувальда (набора пластин), чтобы открыть запор.

Цилиндровый оснащен сердечником, находящимся в корпусе с засовами-ригелями. Такой тип сопротивляется любой попытке «умно» его вскрыть, но грубой силой его открытия добиться легко. Цилиндровые замки тоже можно защищать с помощью бронепластин и броненакладок.

Нужны ли защелки

Защелка — название косоугольного ригеля, фиксирующего дверное полотно и прижимающего его через уплотнители к дверной коробке. Открывает систему ключ или нажимная ручка. На массивных металлических входных дверях в квартиру монтаж защелки необходим, чтобы избежать преждевременного износа замков из-за чрезмерной нагрузки при открытии/закрытии.

Электроника

Замки с электроникой бывают:

электромеханическими — со встроенным электронным блоком, сигналы с него так же, как ключ, отпирают засовы или защелки;

электронными — открывающимися только с подачи электроимпульса (например, со считывающего устройства). С ними необходима организация бесперебойного электропитания, чтобы их не «клинило» при перебоях с электроэнергией;

механикой с электронными элементами — их открывает ключ, но электроника распознает сигналы со встроенного в него чипа. При нераспознавании устройство блокируется, и ключом открыть его невозможно.

Электроника восприимчива к переменам климата и плохо реагирует на скачки напряжения в электросети.

Чтобы обезопасить замок от «умного» взлома, дополняйте механику электромоторной запирающей системой, управляемой с помощью отпечатка пальца, карточки или гаджетов.

О направлениях запирания

Замки производятся с 1-4 направлениями запирания. Многосторонние фиксируют полотно сразу в нескольких направлениях, что уменьшает шансы силового взлома. Ригелей ставится от 1 до 5, возможно и больше, если применить девиаторы.

Максимально надежными являются многосторонние и многоригельные варианты на 4 оборота.

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Абсолютно невскрываемых замков не существует. Главное при защите от обоих видов взлома — сбалансировать защиту самой двери и обеспечиваемую запорами. Если мощное полотно из металла не поддастся силовому взлому, воры будут вскрывать запоры. Если сильные запирающие системы защищают хлипкую фанерную дверь — начнут взлом с нее.

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