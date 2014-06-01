Какие программы обязательно должны быть на вашем ПК

Не для кого не секрет, что от тех программ, которые загружены в ваш компьютер зависит работа устройства и воспроизведение информации. Существует множество современных софтов улучшающих работу ПК. Но есть основные, которые должны быть установлены на каждом устройстве. Рассмотрим некоторые из них. Специалисты https://iaassaaspaas.ru/ подготовили подборку необходимых программ для бесперебойной работы ПК.

Аида 64. Программа показывает всю начинку вашего компьютера, для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, что у вас за компьютер, какая у него мощность, что вы можете на нём поменять в будущем и так далее. По этой программе очень хорошо отслеживать состояние температурного режима. Вы можете запустить программу Аида 64 и посмотреть, какие у вас сейчас температуры по вашему компу, чтобы понимать, не перегревается ли он, всё ли работает нормально нету ли, например, вируса. В общем вариаций того, что вы можете сделать с помощью этого приложения много.Вы можете обновлять драйвера. Это очень удобно, когда ты знаешь, какое именно устройство у тебя в компьютере не рабочее. Архиватор. Например Винрар или 7zip. Иногда попадаются архивы запакованные именно этими программами и обычным архиватором встроенным в ваш компьютер, вы не сможете открыть базу.Кроме того, иногда есть архивы, которые вы скачиваете из интернета. Они запаролены и опять таки обычный zip архиватор не всегда правильно открывает те архивы, на которых стоят пароли, поэтому для этого нужен либо 7zip или Винрар. Набор кодеков – позволяет воспроизводить любые современные видео и аудио форматы, которые вы только можете скачать с интернетом. Потому что даже если вы используете современную десятку. Если вы скачаете, какой то интересный файл видео, который не поддерживается обычными плеерами, то у вас этот видеофайл не откроется. В этом наборе уже есть плеер, который вы можете использовать. Системная библиотека. Для современного компьютера их нужно 2. Это Microsoft net framework сейчас есть уже 4 и 8 версия, и Microsoft Visual C++. Эти библиотеки нужны для запуска большого количества различных программ, а также игр. То есть, если они не будут установлены, некоторые программы не смогут запускаться. От их наличия очень многое зависит и многие программы без них вообще просто не включаются, не работают. Reg Organaiser. Она поможет с очисткой системы от мусора и ее предыдущих версий, ненужных обновлений, а также всего того, что долго лежит на диске, занимая полезное дисковое пространство. Она эффективно оптимизирует загрузку компьютера. Оптимизация производится за счёт отключения ненужных процессов автозагрузки, а запуск нужных распределяют по времени. Результат этой оптимизации вы сможете увидеть на диаграмме до и после с помощью инструмента для удаления. Reg Organaiser избавляет не только от ненужных приложений, но от их хвостов, которые остаются на диске после обычного удаления.

Это все го лишь небольшая часть тех вспомогательных приложений, которые улучшат работу вашего устройства.

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