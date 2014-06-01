Прижизненные наследственные фонды в России: зачем они нужны и как будут работать

С марта 2022 начал действовать закон, позволяющий россиянам учреждать прижизненные наследственные фонды. Теперь в ГК РФ появился новый правовой институт — «личный фонд», имеющий особое законодательное регулирование. Напоминаем, что ранее у граждан была возможность учреждать только посмертные наследственные фонды. О том, для чего россиянам нужны прижизненные наследственные фонды, кто сможет их учреждать и какие изменения внесены в ГК РФ, рассказывает глава ЕЮС Сергей Бекренев.

Как законодательно регулируется деятельность наследственных фондов, создаваемых при жизни гражданина?

Открытие прижизненного наследственного фонда актуально для россиян, которые задумываются о сохранности своего бизнеса и других ценных активов. Теперь фонды будут учреждаться не только после смерти гражданина согласно составленному им завещанию, но и при жизни — на любой срок.

В ГК РФ вносятся соответствующие изменения: появляется определение нового института «личный фонд», а также устанавливаются сроки и порядок владения имуществом, права и обязанности учредителя, определяются некоторые ограничения и запреты, связанные с деятельностью фонда.

Так, личным фондом признается унитарная некоммерческая организация. Она учреждается либо самим гражданином, либо нотариусом согласно завещанию. Главной обязанностью организации является управление активами, переданными непосредственно гражданином при жизни или полученными по наследству после его смерти.

Личный фонд создается на конкретный срок — например, на 5 лет, или бессрочно. На активы, которые передаются в распоряжение организации, распространяется право собственности фонда. ГК РФ устанавливает, что стоимость имущества, поступающего в прижизненный фонд, не может быть меньше 100 млн. руб.

Все, что касается деятельности такого наследственного фонда, открытого при жизни гражданина, определяет учредитель. У него нет права собственности на активы, принадлежащие унитарной некоммерческой организации, поэтому он не может распоряжаться переданным имуществом в своих интересах.

Создание прижизненных наследственных фондов — один из важных шагов к деофшоризации. Согласно ГК РФ они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Теперь не только российские, но и иностранные инвесторы получат возможность сохранять и увеличивать принадлежащие им активы, финансировать проекты или обеспечивать конкретных людей в пределах юрисдикции РФ.

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