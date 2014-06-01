Где используются пневматические дробилки?

Пневматические дробилки – это оборудование, которое предназначено для обработки зерна перед подачей животным в качестве корма. Все питательные вещества находятся внутри оболочки, которая защищает сердцевину (в том числе и от воздействия желудочного сока). В процессе дробления она разрушается и ничего не мешает организму усваивать пищу.

Описание

На животноводческих предприятиях и на комбикормовых заводах широко используются пневматические дробилки. На сайте https://voronezh.ap-nn.com/izmelchenie/drobilki-pnevmaticheskie/ можно узнать всё об особенностях их применения. Если обрабатывать зерно перед употреблением в пищу, то затраты на откорм снизятся, ведь еда будет усваиваться практически полностью. Существуют различные дробилки, но пневматические модели пользуются наибольшей популярностью. Их основная часть — это круглый корпус, внутри которого располагается рабочая камера и двигатель. Дробление выполняется лопастями, вращающимися с огромной скоростью. При контакте с ними зерна делятся на несколько частей.

Достаточно мелкие элементы проходят сквозь сетку и высыпаются из рабочей камеры пневматической дробилки. Измельчённый продукт удаляется из установки вместе с воздухом, он выдувается через шланг. Аналогичным образом цельные зерна попадают внутрь устройства. Шланги достаточно длинные и удобные.

Пневматические дробилки изготавливаются из качественной нержавеющей стали. Она не вступает в реакцию с продуктами питания, а значит, сохраняет их вкус, цвет и запах. После обработки зерно можно сразу давать животным.

Преимущества

Фермеры часто используют пневматические дробилки из-за нескольких их преимуществ:

компактность;

долговечность;

ремонтопригодность;

эффективность;

удобство использования;

низкая стоимость.

С помощью такого оборудования можно собрать линию производства комбикормов на любой ферме. Очень удобно самостоятельно готовить пищу для животных, ведь в этом случае фермер будет уверен в качестве ингредиентов и полученного продукта. При необходимости он сможет скорректировать состав. Делать это следует при изменении состояния животного (болезнь, беременность) или сезона (зимой требуется больше витаминов, а летом — питательных веществ).

Пневматические дробилки редко выходят из строя. Если это случается, то восстановить из можно всего за несколько минут, заменив расходные детали. Изготовители создают долговечную технику, обслуживание которой не требует наличия специальных знаний и умений.

На сайте https://voronezh.ap-nn.com/ можно узнать, какие устройства помимо пневматической дробилки потребуются для создания линии изготовления комбикорма разных типов.

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