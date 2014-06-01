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      • Актуальность экологических исследований и других видов инженерных изысканий

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:47
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      Организовать инженерно-геодезические изыскания для строительства, геологические и экологические исследования необходимо для большинства инвесторов, которые планируют монтаж различных объектов. А поскольку в последние годы все больше внимания уделяют вопросам защиты окружающей среды, именно экологические исследования выходят на передний план. Проводиться подобные изыскания могут как в добровольном, так и в обязательном порядке. С их помощью можно минимизировать негативное техногенное влияние и решить ряд других значимых задач.

      Суть проведения экологии местности

      Организовывают инженерно-экологические изыскания для строительства для того, чтобы собрать информацию о:

      • состоянии флоры и фауны;

      • загрязненности окружающей среды;

      • шумности;

      • радиационном фоне и пр.

      Основная задача экологов – сделать местность пригодной для жизнедеятельности человека и других существ. Они определят границы СЗЗ, продумают комплекс природоохранных мер, согласуют проект с контролирующими органами и т. д.

      Гидрометеорология и геология участка

      В рамках экологических работ могут проводиться гидрометеорологические исследования. Они нацелены на изучение климатических особенностей и водного режима. Результаты работ пригодятся при:

      • выборе фасадных материалов с учетом агрессивности среды;

      • планировке окон и балконов, исходя из солнечного режима;

      • расчете оптимального угла уклона кровли;

      • проектировании дренажной системы;

      • выборе изоляционных материалов и пр.

      Дополнительно увеличить устойчивость конструкции ко внешним воздействиям позволяют инженерно-геологические изыскания для строительства, которые дают возможность изучить несущие параметры пород. На основе собранных сведений разрабатываются защитные меры, предотвращающие усадку, деформацию стен и затопление. Также такие изыскания позволяют выявить на территории полезные ископаемые, выбрать подходящую стройплощадку и решить другие задачи. Благодаря этому услуги геологов пригодятся для всех инвесторов. В большинстве случаев такие исследования будут финансово оправданными.

      «Гео-Влад» – лучшее решение для проведения экологических исследований

      Если вам нужны экологические и другие виды изысканий, а также топографическая съемка земельного участка, заказать проведение подобных исследований можно в группе компаний «Гео-Влад». Фирма предлагает услуги профессиональных инженеров по всей стране. Наличие у компании требуемых лицензий и сертифицированного оборудования гарантирует клиентам высокое качество отчетной документации и быстрое согласование проекта. Также клиенты «Гео-Влад» могут рассчитывать на максимальную оперативность и фиксацию цен в договоре.

      Заказывая услуги квалифицированных инженеров, вы предотвращаете многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться застройщикам!

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