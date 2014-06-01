Профессиональная уборка офисов и других коммерческих помещений на постоянной основе. В чём преимущество работы с клининговыми компаниями.

Популярный сервис, направленный на достижение полноценной чистоты в квартирах, коттеджах, коммерческих объектах любого рода, становится всё более востребованным. Суть сотрудничества между заказчиком и приглашёнными уборщиками заключается в том, что руководству государственного или частного предприятия не нужно нанимать собственный персонал, а достаточно заказать клининговые услуги от бизнесменов, для которых данная деятельность является основным направлением. Подробнее здесь.

Чем занимаются агентства, предлагающие комплекс уборочных работ

Высококвалифицированные работники, производящие клининговое обслуживание, способны быстро и безупречно выполнить широкий спектр услуг как внутри здания, так и снаружи. Сервис от профессионалов пользуется спросом на производстве, в строительстве, торговле. Осуществляется разовое посещение заданного объекта по запросу или ежедневная уборка при помощи специалистов на постоянной основе. Подробнее тут. С клиентом обязательно заключается договор, после предоставляются:

Качественная уборка офисов с использованием моющих и чистящих средств, не повреждающих мебель и отделку. В зависимости от заказа может потребоваться мытьё окон, стен, пола, чистка кондиционеров, ковровых покрытий, вывоз строительного мусора, устранение устойчивых загрязнений с предметов интерьера и многое другое по согласованному перечню.

Сезонные услуги по очистке крыльца и прилегающей территории от опавших листьев, снега, наледи, уход за декоративными растениями.

Комплексная уборка бизнес центров с применением специальной химии и модернизированного инвентаря, не оставляющих следов на стёклах, зеркалах, сантехническом оборудовании и хромированных деталях дверей и перегородок.

Влажная и/или сухая уборка торговых помещений, подсобок, цехов любой площади с привлечением специальной техники, удаление мусора из корзин, протирка скамеек, чистка придверных решёток, полировка элементов декора, отмывание витрин, ликвидация пятен от грибка и плесени, смывка надписей на фасаде.

Преимущества работы со специализированной фирмой

Надёжная клининговая компания стремится привлечь обученных и имеющий специальный опыт сотрудников, труд которых не сравнится с обычной штатной уборщицей. Важным является подписание контракта с указанием требований заказчика по частоте, процессу, последовательности и участкам обработки, а также стоимости обслуживания и ответственности исполнителя на всех этапах.

Профессиональный клининг имеет в своём арсенале нужные инструменты, экологичные и безопасные составы, пылесосы для сбора пыли и грязи после завершения ремонта, альпинистское оборудование и квалифицированных мойщиков застекления высотных зданий. Клинеры придут в любое удобное время, за них не нужно платить налоги и предоставлять место в коллективе, отпадает необходимость закупки хозяйственных принадлежностей. Бригадный подход позволит освоить многоплановые задачи и качественно навести чистоту за короткий срок.

Источник: visbon-clean.ru

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