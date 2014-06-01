4 главных тенденций цвета и драгоценных камней, замеченных в Лас-Вегасе

Для любителей цвета Неделя ювелирных украшений в Лас-Вегасе — это место, где сбываются мечты, воплощенные в жизнь. В то время как февральские выставки драгоценных камней в пустыне Аризоны — это место, где дизайнеры влюбляются в цвета и камни, пустыня Невада — это место, где они воплощают свои идеи в эффектных украшениях. Ниже мы подводим итоги наиболее важных тенденций в области цветов и драгоценных камней, которые определяли ювелирную неделю.

Оранжевый оживляет обстановку

В апреле, когда журнал Russia-deluxe.ru заявил, что «оранжевый — это новый розовый», они не шутили. В течение многих лет ювелирная промышленность игнорировала яркие оттенки в пользу более привлекательных цветов, таких как розовый.

Однако на выставке в Лас-Вегасе оранжевый цвет играл гораздо более важную роль, чем раньше. Мы видели множество дизайнов с сочными спессартиновыми гранатами, оранжевыми сапфирами и оранжевой эмалью в сочетании с розовыми драгоценными камнями в комбинациях, напоминающих восход солнца!

Популярность изумруда открыла двери для более необычной зелени

Из драгоценных камней «Большой тройки» нет сомнений, какой из них в настоящее время властвует безраздельно. Изумруд превзошел свою репутацию дорогого и ценного камня и стал любимцем дизайнеров.

Но с колумбийскими и замбийскими изумрудами высокого класса их доступность снизилась, а цены неизбежно выросли. Эта динамика спроса и предложения открыла двери для более необычной зелени — демантоидного граната, цаворита, хризолита, мятно-зеленого турмалина и сфена (иногда его называют «хризолит на кислоте»!).

Сапфиры из Монтаны — вещь верная

Бриттани Симиниц из JCK сказала об этом лучше всего в начале этого месяца, когда она назвала сапфир из Монтаны «лучшим хитом лета». Сине-зеленые сапфиры из месторождения Рок-Крик в штате Трежер-Стейт переживают небывалый момент. Причины варьируются от популярности их более необычных оттенков (бирюзовый!) до того факта, что многие дизайнеры выбирают американские драгоценные камни в то время, когда вопросы происхождения продолжают усложнять цепочку поставок.

Mix-and-match — трендовый жемчужный стиль

Самый крутой, модный и актуальный способ носить жемчуг сегодня? Подсказка: не один. Блестящие драгоценные камни лучше всего смотрятся, когда они нанизаны на золотые цепочки, когда ими уесеяны серьги-кольца или же украшения сочетаются с ограненными цветными камнями в оправах, которые подчеркивают их универсальность, а также их современность.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...