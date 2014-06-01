Что делать, если не закрывается дверь на балконе?

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В большинстве квартир деревянные двери на балконе уже давно заменены на пластиковые. Считается, что они более надежные и долговечные. Однако проблемы происходят и с ними. Например, часто дверь может не закрываться. Не все знают, что делать в таких ситуациях.
Причин у того, что дверь на балкон не закрывается, может быть несколько. Это может быть связано с разболтавшейся ручкой, провисшим полотном и другими причинами. В некоторых случаях дверь закрывается, но не плотно и через нее дует. Чтобы понять, что делать, нужно изначально определить причину неисправности.
Способ устранения неисправности зависит от причины ее появления:
Чтобы проблемы с дверью балкона возникали реже, необходимо обращаться за услугами к профессионалам. Например, компания «Оконный завод» предлагает свою помощь в остеклении балконов и лоджий. Подробнее ознакомиться с услугами компании можно по ссылке https://okna54-ot-zavoda.ru/.