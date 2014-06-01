Что делать, если не закрывается дверь на балконе?

В большинстве квартир деревянные двери на балконе уже давно заменены на пластиковые. Считается, что они более надежные и долговечные. Однако проблемы происходят и с ними. Например, часто дверь может не закрываться. Не все знают, что делать в таких ситуациях.

Почему дверь не закрывается

Причин у того, что дверь на балкон не закрывается, может быть несколько. Это может быть связано с разболтавшейся ручкой, провисшим полотном и другими причинами. В некоторых случаях дверь закрывается, но не плотно и через нее дует. Чтобы понять, что делать, нужно изначально определить причину неисправности.

Как исправить поломку

Способ устранения неисправности зависит от причины ее появления:

Провисшее полотно. Для такой поломки характерно задевание нижнего края рамы, а также неравномерное примыкание створки. Последнее можно заметить по тому, что уплотнительная резинка в разных местах промята по-разному. Если заметны такие недостатки, то исправляются они с помощью вертикально и горизонтальной регулировки. Для этого на створке двери расположены специальные винты. Их нужно крутить и настраивать дверь по вертикали и горизонтали. Из инструментов для работы потребуется только шестигранный ключ. В большинстве моделей дверей регулировочные винты скрыты под декоративными заглушками. Слабое прижимание створки. Ощущается особенно в зимнее время из-за поддувания с улицы. Проверить, что причина именно в этом, довольно просто. Нужно открыть дверь и вставить между ней и рамой лист бумаги. После этого закрыть и потянуть лист. Если он легко достается, то причина очевидна. Регулировка двери осуществляется с помощью эксцентриковых болтов, которые расположены у петель, регулирующих наклон полотна «ножницах» и торце. Стоит обратить внимание на направление овалов на болтах. Все они должны смотреть в одну сторону. Проблемы с ручкой. При частой эксплуатации двери крепление ручки ослабевает и ее придется подтягивать. Делается это очень просто. На ручке расположена декоративная крышка, которая скрывает болты. Ее нужно слегка поддеть и развернуть, после чего дотянуть винты. В некоторых случаях механизм ручки необходимо смазать.

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