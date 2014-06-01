Как выбрать плитку для ванной комнаты?

Ремонт в ванной выполняется гораздо реже, чем в других комнатах. Поэтому укладывая на стены и пол керамическую плитку, нужно быть уверенным, что она будет радовать хозяев не один год. При выборе плитки в ванную нужно учитывать следующие факторы:

Размер помещения.

Расположение сантехники.

Тип освещения.

Установленный бюджет.

Желаемая цветовая гамма.

Размер стен и высота потолков влияет на то, какой размер плитки можно укладывать (30?30, 20?40, 60?60 и другие). На внешний вид плитки влияет правильное расположенное освещения. Это могут быть трековые светильники, настенные или потолочные лампы, а так же встроенная подсветка. Благодаря компоновке нескольких коллекций керамики и света, можно выделить зоны на стенах.

Оптимальным вариантом отделки стен в ванной являются светлые оттенки. Белая, серая или бежевая плитка наиболее практична в быту. На ней не видны известковые разводы, помещение становится светлым и просторным. Отделка стен тёмной плиткой (коричневая, черная) выглядит эффектно, дорого и стильно. Но как показывает практика, уход за тёмной керамикой более тщательный и утомительный. Её нужно постоянно натирать до первоначального блеска, беречь от механического воздействия и аккуратно применять чистящие средства.

Виды керамической плитки

Керамическая плитка отличается своей формой, типом, цветом и размером. По форме она может быть квадратная или прямоугольная. Цветовую гамму владелец подбирает самостоятельно. Изделия могут отличаться текстурой поверхности (глянцевая или матовая, гладкая или шероховатая). От всех этих параметров будет зависеть цена квадратного метра. В любую коллекцию входят следующие виды плитки:

Мозайка.

Бордюр.

Декор.

Тёмный фон.

Светлый фон.

Мозайка представляет собой мелкоразмерную плитку, которая может укладываться как на стены, так и на пол. Стоимость её дороже крупных изделий, как и работа мастера. В качестве бордюра и декора выступают штучные плитки, на которых изображены различные рисунки. Производители выпускают коллекции одной разновидности в нескольких оттенках. Напольная плитка может отличаться от стен, но должна гармонировать с общей концепцией. При выборе отделочных материалов нужно тщательно осматривать их на предмет сколов и других нюансов.

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