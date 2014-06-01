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      • Какие факторы влияют на стоимость проведения инженерных изысканий

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:11
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      Очень часто у инвесторов возникают вопросы о том, во сколько обойдутся геологические изыскания для строительства, а также нужно ли заниматься организацией исследовательских работ перед началом монтажа вообще. Тут следует отметить, что порядок проведения исследований регламентируется рядом нормативных актов. В большинстве случаев обойтись без профильных инженеров не получится, поскольку отчеты таких специалистов требуются для прохождения госэкспертиз. Кроме того, привлечение профильных инженеров приносит и некоторые другие преимущества, что делает такие исследования финансово оправданными.

      От чего зависит цена исследований

      У каждого земнадела есть свои особенности, что напрямую сказывается на сложности изучения местности. Как результат, цена на инженерно-геодезические изыскания для строительства рассчитывается индивидуально для каждого конкретного заказчика. В ходе составления сметы на исследования специалисты учитывают следующие факторы:

      • особенности территории (площадь, сложность рельефа, наличие объектов, препятствующих съемке местности и прочим исследованиям);
      • характеристики объекта – исходя из габаритов и назначения будущего сооружения, объем требуемых измерений может меняться;
      • наличие у заказчика дополнительных целей, срочность и заданная точность.

      Если вам нужны инженерно-экологические изыскания для строительства и остальные исследования, учитывайте, что специалисты компании "Самара-Гео" фиксируют смету в контракте. Это дает возможность инвесторам наперед планировать бюджет.

      Почему инженерные исследования – это выгодно в финансовом плане

      В большинстве случаев топографическая съемка земельного участка и другие изыскания окупаются. Прежде всего, легально возвести объект без организации исследовательских работ не выйдет. Это делает услуги профильных инженеров обязательными практически для всех инвесторов. Кроме этого, инженерные исследования также позволяют:

      • обнаружить на участке полезные ископаемые – ресурсы можно не только продать, но также использовать во время монтажа;
      • определиться с фундаментом – в результате платить за излишне прочное основание не придется, при этом объект получится устойчивым ко внешним воздействиям;
      • предотвратить аварийные ситуации – возведенный с учетом особенностей местности объект не будет бояться усадки, затоплений, преждевременной деформации стен и пр.

      Все это дает возможность оптимизировать издержки на монтаж и избежать дополнительных трат. Кроме того, профессиональные инженерные изыскания дают возможность благоустроить местность, подвести к строению коммуникации, рассчитать требуемое количество стройматериалов и пр. В результате исследовательские работы перед строительством – это лучший способ удешевить и ускорить застройку.

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