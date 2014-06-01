Этапы организации инженерных изысканий

Если планируете организовать строительные работы, то на подготовительном этапе следует провести комплекс исследовательских работ. В инженерные изыскания входят топографическая съемка земельного участка, геология, экология и геодезия местности. Результаты таких работ пригодятся как при проектировании, так и при принятии различных решений в ходе монтажа и эксплуатации строения. Своевременное привлечение профильных инженеров дает возможность избежать многих проблем при застройке территории, а также увеличить ресурс здания. При этом сами исследования проводятся в строгом соответствии с действующими стандартами.

Из чего состоит подготовка к изысканиям

Первый этап – это работа с различной документацией. На этой стадии инженерно-экологические изыскания для строительства нацелены на:

сбор данных из архивов – это дает возможность оценить динамику за длительный период;

выбор оборудования и методов – применение конкретных приборов зависит от целей клиента, особенностей местности и заданной точности;

составление сметы – стоимость и сроки фиксируются в контракте, благодаря чему заказчик может наперед планировать и бюджет, и время начала застройки.

Что предполагают полевые работы

На основной стадии инженерно-геодезические изыскания для строительства направлены на:

наблюдения за территорией;

отбор образцов для дальнейших лабораторных исследований;

проведение различных измерений.

Объем исследовательских работ оговаривается с клиентом. Чем масштабнее проект, тем больше необходимо выполнить измерений, чтобы легализовать монтаж и возвести надежное сооружение. При этом во время изысканий применяется исключительно сертифицированное оборудование, что гарантирует правильность составленной отчетной документации и объективность собранных данных.

Что входит в заключительную стадию

Камеральный этап предполагает изучение проб почвы, воздуха и воды в лабораториях, анализ полученных сведений и составление сводных таблиц. Далее инженеры "Калуга-Гео" согласовывают документацию в контролирующих органах, что дополнительно экономит инвесторам время. По завершению работ заказчику передают:

технические отчеты;

схемы и чертежи с требуемой детализацией;

рекомендации по возведению строения.

Когда геологические изыскания для строительства и другие исследования будут завершены, на руках у заказчика будет все, что требуется для монтажа сооружения, соответствующего не только действующим стандартам, но и особенностям конкретной территории. Это делает услуги профильных инженеров актуальными для всех, кто планирует строиться, независимо от типа и назначения будущего здания.

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